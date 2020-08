"Temptation Island", villaggio in fiamme: cosa cambia nella nuova edizione in onda a settembre

La sesta edizione di “Temptation Island” è da poco terminata e già sono in fermento i preparativi per la prossima edizione che prenderà il via il 4 settembre. Maria De Filippi, ideatrice del programma, ha dichiarato che saranno coppie nip e non vip come tendenzialmente accade, ad animare il docu reality dei sentimenti. Voci di corridoio vedrebbero Queen Mary non volersi sfidare con Alfonso Signorini che in contemporanea andrà in onda con il “Grande Fratello Vip”.

E dunque, onde evitare che due trasmissioni che vedono i vip come protagonisti, possano accavallarsi, Maria ha deciso di fare “un passo” indietro e far si che a mettere alla prova il loro amore siano persone normali e non personaggi del mondo dello spettacolo. Da sempre “Temptation Island” viene registrato in Sardegna, difatti il villaggio Is Morus Relais ospita fidanzati e tentatori.

Nelle ultime ore però, il resort di lusso è andato in fiamme a causa di un incendio doloso. La location di “Temptation Island” potrebbe dunque essere a rischio, dato che a fine agosto partiranno le registrazioni della nuova edizione. In molti si sono dunque domandati se, a causa dell’incendio, possa cambiare qualcosa e se la redazione di Maria De Filippi è costretta a trasferirsi alla ricerca di una nuova location.

Dal portale “Fanpage” emergono alcune indicazioni importanti. Difatti il portale, mettendosi direttamente in collegamento con la produzione di “Temptation Island”, ha fatto sapere che le riprese si svolgeranno regolarmente a partire da fine agosto. Dunque nessun problema e nessun cambiamento: “Temptation Island” si farà nel villaggio Is Morus Relais in Sardegna.

Il direttore della struttura, Gianluca Loi, ha ricevuto una lettera minatoria ma nonostante ciò, Loi ha dichiarato: “L’attentato non impedirà alla struttura Is Morus Relais di proseguire la stagione estiva“. Insomma, sembra che le cose siano sotto controllo e presto torneranno alla normalità e così la nuova edizione di “Temptation Island” si farà senza alcun problema.