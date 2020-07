Temptation Island, Valeria e Ciavy: le sorprendenti anticipazioni sul destino della coppia

Temptation Island, dopo un periodo in cui si era messa in dubbio la sua messa in onda a causa dell’emergenza del Coronavirus, ha iniziato il viaggio nei sentimenti delle varie coppie, già dalla prima puntata non sono mancati momenti di tensione e le prime incontrollabili gelosie che contraddistinguono da sempre il programma.

Sappiamo che le registrazioni del reality sono agli sgoccioli e tra pochi giorni lo staff della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia lascerà le assolate e stupende spiagge della Sardegna. Secondo quanto è riportato sul sito Gossip News Italia, la coppia formata da Valeria e Ciavy ha già affrontato il suo falò finale e avrebbe già lasciato l’isola che li ospitava.

Temptation Island, un bacio inaspettato tra Valeria e il tentatore Alessandro

Un’anticipazione esplosiva di Gossip News Italia riporta che i due sono usciti dal reality con le ossa rotte, divisi da un colpo di fulmine che avrebbe colpito Valeria. La ragazza, a quanto pare, ha perso la testa per il tentatore Alessandro Basciano, e tra i due sembra sia ci sia stato anche un bacio.

Questo particolare – come è ovvio immaginare – non è stato gradito da Ciavy che ha voluto un confronto immediato terminato con un addio. Fonti vicine al programma, raccontano che il tentatore si aggiri ancora intorno al villaggio, nonostante il suo percorso con Valeria sia volto al termine e questo potrebbe far pensare ad un poco interesse nei confronti della ragazza.

Insomma, le anticipazioni raccontano questa versione della storia, ma per saperne di più e con più certezza dovremmo aspettare ancora qualche puntata. Intanto ricordiamo che la coppia è sbarcata a Temptation Island per volere di Valeria: “Ci siamo conosciuti 10 anni fa. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Ciavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”. A quanto pare, a dare una svolta ci ha pensato lei.