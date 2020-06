"Temptation Island", una coppia è già scoppiata e ha abbandonato la trasmissione: l’indiscrezione

Mancano pochissimi giorni alla messa in onda della nuova edizione di “Temptation Island“. Per la precisione, giovedì 2 luglio prenderà il via il reality show estivo delle tentazioni, quello dove sei coppie mettono a dura prova il loro amore, lasciandosi tentare da tentatori e tentatrici e vivendo in due villaggi separati.

Con il tempo Temptation è diventato il fiore all’occhiello dell’estate di casa Mediaset e come spesso accade, dietro un esperimento riuscito vi è l’infallibile mano di Maria De Filippi. Quest’anno ancora una volta, alla conduzione ci sarà Filippo Bisciglia e dato che le registrazioni durano 21 giorni circa e tutti i protagonisti sono già partiti a metà giugno, con gli eventi si è abbastanza avanti.

E per tale ragione iniziano ad arrivare i primi rumors. Tra le sei coppie in gioco, due sole sono composte da personaggi famosi e per la precisione si tratta di Antonella Elia e Pietro delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Le altre quattro invece, sono ragazzi non appartenenti al mondo dello spettacolo e le prime indiscrezioni emerse, riguarderebbero proprio una di queste coppie.

Nello specifico, stando a quanto rivelato dalla pagina Instagram di “Uominiedonneclassicoeover“, sembrerebbe che la prima coppia scoppiata è quella composta da Ciavy e Valeria. Già il video di presentazione dei due ha fatto molto discutere e per la precisione le parole di lui, il quale ha asserito che nella vita ha due certezze, ovvero una è l’essere napoletano e l’altra che gli piacciono le donne e per tale ragione non si sente di intraprendere una convivenza con Valeria.

D’altronde non è la prima volta che una coppia abbandona in anticipo la trasmissione, ciò accade perché uno dei partner chiede un falò di confronto anticipato o con l’intento di chiarirsi o per lasciarsi definitivamente. Nel caso di Valeria e Ciavy, la seconda opzione sembrerebbe essere quella più accreditata, bisogna attendere però la messa in onda della trasmissione per comprendere se i rumors corrispondono alla realtà.