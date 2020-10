Temptation Island un mese dopo, Alberto ci riprova con Speranza ma la single Nunzia lo smaschera in diretta televisiva

Il percorso di Alberto e Speranza a “Temptation Island” è stato abbastanza turbolento. La coppia ha vissuto momenti forti e intensi, culminati con un falò di confronto altrettanto tale. Andando con ordine, Alberto e Speranza – fidanzati da 16 anni – decidono di percorrere il viaggio nei sentimenti per capire se ciò che li lega è ancora amore oppure abitudine.

All’interno del villaggio dei fidanzati, Alberto si è pericolosamente legato alla tentatrice Nunzia tanto che, sul finire del percorso, l’ha ripetutamente baciata. Speranza, dal canto suo, ha sofferto tantissimo e difatti è stata più volte tentata dal chiedere il falò di confronto immediato, ma sia i suoi compagni di avventura che la stessa Alessia Marcuzzi l’hanno convinta a desistere dal proposito.

Il falò di confronto al termine dei 21 giorni ovviamente c’è stato e sia Alberto che Speranza hanno deciso di uscire separati dalla trasmissione. L’ultima puntata del docu-reality delle tentazioni è andata in onda martedì 20 ottobre e, oltre ad assistere proprio alla parte finale del falò tra Speranza e Alberto e quello tra Carlotta e Nello, la Marcuzzi ha ritrovato tutti i protagonisti un mese dopo per capire se avevano o meno confermato la decisione presa al falò.

Il momento dedicato ad Alberto e Speranza è stato assolutamente sorprendente. Ad arrivare è stata Speranza per prima e ha raccontato che, una volta terminato il programma, Alberto ha fatto di tutto per riconquistarla. Ha affrontato la sua famiglia, ha trascorso intere notti con lei a parlare e addirittura le ha chiesto di sposarlo e fare un figlio.

La magia e l’idillio delle parole di Speranza è stato però interrotto dall’arrivo di Nunzia. La tentatrice teneva ad essere presente per avere un confronto con Speranza e in diretta televisiva ha sbugiardato e smascherato Alberto. Nunzia ha raccontato che il ragazzo ha continuato a cercarla anche dopo il programma, che le ha telefonato spesso sia con l’anonimo che col numero del locale e che addirittura si sono visti e baciati.

Una volta entrato, Alberto (che non si aspettava assolutamente di trovare la single) ha confermato parte delle parole di Nunzia, ammettendo che voleva capire anche fuori dal programma se Speranza fosse o meno la donna della sua vita. Nunzia si è ribellata dicendogli che non avrebbe mai fatto la sua amante, mentre Speranza lo ha definito “uomo piccolo e di m***a“, tuonandogli che era finita per sempre.

A quanto pare, Alberto sarebbe tornato da Speranza solo per ripulire l’immagine dei suoi locali, dato che tutto il pubblico lo aveva criticato e attaccato durante il percorso. La verità è stata svelata da Nunzia. Alessia Marcuzzi ha chiesto ad Alberto cosa provasse e lui ha ammesso che a suo dire è Speranza la donna che ama. Nessuno dei presenti gli ha creduto e tutti i protagonisti sono poi andati via.