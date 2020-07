Temptation Island, tradimento evitato per Ciavy: l’herpes provvidenziale

La seconda puntata di “Temptation Island” ha fatto il botto in fatto di ascolti, totalizzando 3.550.000 spettatori con uno share del 21.28%. Filippo Bisciglia sta ottenendo anche per questa edizione un successo considerevole ed è riuscito ad arrivare a picchi di share del 32.24%, catalizzando l’attenzione di un pubblico molto giovane, tra i 15 e i 24 anni.

Anche sui social il successo è stato enorme e l’hashtag ufficiale della trasmissione #TemptationIsland è salito sul podio non solo nella classifica italiana, ma anche in quella mondiale. Parlando dei protagonisti di questa edizione, impossibile non menzionare Valeria e Ciavy, la coppia che al momento sta facendo parlare di più di sé.

La forte attrazione tra il tentatore Alessandro – ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a “Uomini e Donne” – e Valeria è sotto gli occhi di tutti. I due si sono avvicinati tantissimo e sarebbero arrivati a baciarsi se non fosse stato per un particolare che ha allontanato Alessandro da Valeria, evitando così il bacio.

Temptation Island, l’herpes ha rovinato tutto!

In pratica, i due si trovavano in riva al mare a scambiarsi coccole e risatine complici, era evidente la voglia da parte di entrambi di un avvicinamento fisico. A rompere le uova nel paniere ci ha pensato un herpes sulla bocca di Valeria che ha reso il finale di quel momento totalmente diverso da ciò che in molti si aspettavano.

Anche tra le compagne di villaggio di Valeria, serpeggia il dubbio che il bacio sia solo rimandato vista e considerata la forte attrazione tra i due. Fatto sta che Ciavy, il fidanzato di Valeria, per il momento può tirare un sospiro di sollievo anche se le preoccupazioni per lui non finiranno di certo qui. Intanto, le compagne di avventura di Valeria commentano l’accaduto e Annamaria non può fare a meno di esternare il suo pensiero in merito al mancato bacio e lo fa con una certa durezza: “Certo, con quell’herpes!… sto scherzando!“.