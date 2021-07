Temptation Island, Tommaso parla del tradimento a Valentina: "Contento di quello che ho fatto"

Il tradimento di Tommaso Eletti nei confronti della sua fidanzata, Valentina Nulli Augusti, sta facendo discutere i fan di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nessuno si sarebbe mai aspettato una scena del genere, dal momento che il 21enne si è dimostrato sempre molto attaccato nei confronti della donna.

A quanto pare però Tommaso ha ceduto dinanzi alle prime difficoltà, non riuscendo a contenersi con la gelosia. Difatti cede psicologicamente quando Valentina, in maniera del tutto innocente, chiacchiera con le altre ragazze di quale costume mettersi e mentre si lascia leggermente andare con uno dei tentatori in gioco.

Le prime parole di Tommaso Eletti

Per questo motivo Tommaso si è avvicinato alla single Giulia Cerini, ove i due si sono scambiati anche degli baci. Va detto però che la tentatrice, rispondendo a un fan su Instagram, ha affermato che ad oggi è single. Tra l’altro nel video di presentazione, aveva messo in chiaro di non volere un uomo possessivo e di sopportare poco la gelosia di un ragazzo.

Intanto, come riportato testualmente sul sito di “BitchyF”, su “WittyTV” sono arrivate le dichiarazioni a caldo di Tommaso Eletti dopo il falò di confronto con Valentina: “Sono contento di quello che ho fatto, meglio averlo capito ora che fra un anno e mezzo o due e magari la lasciavo più avanti. Dopo quello che ha visto doveva piangere, ma manco una lacrima le è caduta. Io ho pianto i primi due giorni come un bambino. E lei così sta? Dai! Mi sento liberato, sono contento di aver capito adesso che forse lei non è la donna della mia vita”.

Per questo motivo si rivela molto felice per essersi svegliato, e da quel momento sottolinea di non voler saltare tutte le tappe con un’altra ragazza come successo con Valentina. Infine si dichiara molto deluso dal suo comportamento, poiché durante il falò di confronto rivela che si sarebbe aspettato una reazione da parte della sua fidanzata, anche magari uno schiaffo, mentre lei non ci è rimasta per nulla male del tradimento subito.