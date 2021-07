Temptation Island, Tommaso Eletti tradisce Valentina: "Forse non ero innamorato"

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, durante la seconda puntata di “Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia, si sono lasciati. Il 21enne, che più volte ha dichiarato di essere perdutamente innamorato della sua fidanzata, di 19 anni più grande di lui, bacia un’altra tentatrice di nome Giulia.

Partendo però dall’inizio il tutto inizia con Filippo Bisciglia che chiama Valentina al pinnettu per mostrarle alcune immagini scottanti. Inizialmente ascolta lo sfogo di Tommaso, in cui accusa la sua fidanzata di essere stata poco rispettosa nei suoi confronti siccome sin da subito doveva mettere in chiaro con gli altri tentatori il fatto di non volersi far toccare. Successivamente rivela che, alla sua età, avrebbe potuto facilmente poter conoscere ragazze più giovani, mentre oggi sta con una quarantenne poco propensa a una relazione seria.

Il tradimento e la rottura

Per sfogarsi Tommaso Eletti si è avvicinato alla single Giulia, con quest’ultima che sin da subito ha aperto il cuore ascoltando i suoi dubbi. Dopo un lungo faccia a faccia, i due dapprima si spostano sull’amaca nascosti dalla telecamera e poi su un letto ove si sentono alcuni sospiri che fanno presagire alcuni scambi di carezze.

Valentina però è totalmente convinta che il suo ragazzo non possa mai tradirla, e per questo motivo afferma che sta solamente simulando un bacio con lo scopo di andare al falò e uscire via dal programma insieme. Per Giulia però la verità è un’altra, poiché parlando con le sue compagne di gioco rivela che sotto le coperte Tommaso avrebbe più volte cercato di “chiamarsi” un bacio.

La 40enne continua con la sua versione, ma deve arrendersi alla dura verità pochi minuti dopo. Infatti a Valentina viene mostrato Tommaso che si bacia dapprima di nascosto e poi in maniera pubblica con Giulia affermando: “Forse non ero innamorato, dovevo venire qua per capirlo. Si renderà conto che c’è molta differenza d’età e forse è meglio capirlo ora che più avanti. Forse sto capendo che non è Valentina la donna senza cui non posso vivere. Voglio uscire di qua e stare con te sin da subito”. Valentina, in maniera abbastanza sconvolta, afferma: “È giusto che stia con una bambina, è un bambino”.

La donna chiede immediatamente il falò di confronto, ove in maniera sorprendente Tommaso rivela di voler stare ancora con Valentina. Il tutto termina con la donna che chiude definitivamente la relazione con il ragazzo lasciandosi da solo dinanzi al falò.