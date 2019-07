Temptation Island, Teresa Langella e Andrea Dal Corso rivelano alcuni retroscena sui tentatori del reality estivo

Teresa Langella ed Andrea Dal Corso stanno vivendo la loro bellissima storia d’amore nata all’interno del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi ma, solamente un anno fa, entrambi hanno partecipato come tentatori del reality estivo Temptation Island. A tal proposito, i due hanno voluto rivelare alcuni obblighi ma anche regole che i ragazzi e le ragazze presenti nel villaggio devono rispettare.

Come ben ricordiamo, Teresa, nella scorsa edizione di “Temptation Island” aveva fatto breccia nel cuore di Andrea Celentano, che infine scelse di rimanere con la fidanzata Raffaella Giudice mentre Andrea Dal Corso aveva letteralmente conquistato Martina Sebastiani tanto che, per causa sua, quest’ultima aveva messo fine alla sua relazione con Gianpaolo.

Purtroppo però la storia tra Martina ed Andrea non ebbe seguito al di fuori delle telecamere ma soprattutto fuori dall’Is Morus Relais ed il giovane imprenditore veneto venne chiamato da Maria De Filippi come corteggiatore di Uomini e Donne. “Il contratto dei tentatori non prevede di corteggiare i fidanzati. I tentatori non sono manovrati, sono liberi di guardarsi attorno e parlare con chi vogliono. Certo, ogni tanto c’è un confronto con gli autori, che hanno una visione più ampia di ciò che succede” ha infatti rivelato Teresa Langella al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Stando a quanto riportato sempre dalla Langella, nessuna ragazza può avere contatti con i tentatori dell’altro villaggio ma questa regola non sembra essere stata rispettata da Teresa dal momento che durante la sua permanenza a Temptation Island aveva già adocchiato l’imprenditore veneto e ne era rimasta molto affascinata.

“Nel momento dello “scappucciamento”, quando tentatori e tentatrici arrivano in spiaggia per farsi ammirare, per un secondo ho visto gli occhi blu di Andrea e ho sentito le farfalle nello stomaco. Inspiegabile. Io mi sono tatuata sul braccio sinistro la data di quel giorno per non dimenticarla mai: 14-06-2018″ ha infatti confessato Teresa mentre Andrea ha ribadito il fatto che i tentatori non devono sedurre ma hanno il compito di far capire alle fidanzate che magari stanno vivendo una storia sbagliata.