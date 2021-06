Temptation Island, svelati tentatori e tentatrici: il reality inizierà il 30 giugno

Il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, ha dedicato nel suo ultimo numero la copertina alla nuova edizione di “Temptation Island 2021“, il reality show estivo prodotto dalla “Fascino PGT” di Maria De Filippi che vede la conduzione di Filippo Bisciglia.

In questa circostanza vengono svelati tutti i tentatori e le tentatrici, ove alcuni sono facilmente riconoscibili per via della loro esperienza televisiva o social. La data fissata per la messa in onda, salvo clamorosi colpi di scena, è per il 30 giugno su Canale 5.

Le coppie e i tentatori di Temptation Island 2021

Come raccolto da “Isa & Chia” sulla copertina dei tentatori e delle tentatrici ci sono molti personaggi provenienti dal mondo dei social, in particolar modo Tik Tok, ma anche una ex Miss e il “Il più bello d’Italia”. In questa lista ci sono Giulia Mastrantoni, ex dama del cavaliere del trono over di U&D Michele Dentice; Luciano Punzo ex concorrente di “Pechino Express”; l’ex Miss Italia classificata terza Vincenza Botti; il tiktoker Luca Vetrone; “Il più bello d’Italia” Manuel Di Bernardo, Salvatore Pisano di cui sul web circola già un video ove sembra aver conquistato una ragazza; e “L’alchimista” di “Uomini e Donne”, conosciuto con il nome di Davide Basolo.

Parlando invece delle coppie hanno deciso di partecipare al reality: Claudia e Ste; Valentina e Tommaso; Manuela e Stefano; Jessica e Alessandro; Natascia e Alessio e infine Floriana e Federico. Alcuni abbiamo avuto la possibilità di conoscerli durante le clip pubblicate sul sito “Witty Tv“, dove i fan hanno potuto capire già i loro problemi di coppia.

Sempre come riportato da “Isa & Chia” Bisciglia ha rilasciato una intervista parlando del programma e di come si svolgono le registrazioni: “Un falò può iniziare in qualunque momento della notte ma non sai mai quanto potrà finire. Negli anni è anche successo che abbiamo terminato al sorgere del sole”.