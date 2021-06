Temptation Island, svelata la prima coppia: Claudia e Ste

Nelle prossime settimane inizia la nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show estivo di Maria De Filippi che vede nuovamente alla conduzione di Filippo Bisciglia. Al momento la data d’esordio su Canale 5 non si conosce ancora, ma il debutto secondo le indiscrezioni potrebbe avvenire mercoledì 30 giugno 2021, mentre la conclusione sarebbe in programma il 2 agosto.

Intanto nella giornata di ieri gli autori hanno deciso di presentare la prima coppia di “Temptation Island” formata da Claudia e Ste. I due rivelano che le cose prima dello scoppio del Covid-19 stavano andando per il verso giusto e addirittura avevano scelto la data delle nozze. Tuttavia, a causa delle complicazioni avvenute nell’ultimo anno, Claudia ha deciso di scrivere al programma per trovare una soluzione ai suoi dubbi.

Le prime dichiarazioni di Claudia e Ste

Estrapolando solamente le dichiarazioni della ragazza viene precisato i motivi dietro la decisione di partecipare al reality: “Sono fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo. Ho scritto io a ‘Temptation Island’ perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure“.

A quanto pare però i dubbi di una possibile crisi provengono solamente da Claudia, siccome Ste rivela di essere sicuro dei sentimenti che prova nei confronti della sua fidanzata: “Avevamo fissato la data del matrimonio per l’1 agosto del 2020. Con la pandemia però abbiamo dovuto rimandare. Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla“.

Per gli ulteriori dettagli sulla storia d’amore tra Claudia e Ste bisogna quindi aspettare la prima puntata di “Temptation Island”, che spesso serve a far conoscere ai telespettatori le coppie in gioco. In molti comunque, come si può leggere dai commenti dei social viene ipotizzato già un finale amaro per loro due, ma si trattano solamente d’ipotesi dopo le loro prime parole.