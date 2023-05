Temptation Island, svelata la data d’inizio e le prime anticipazioni

La nuova edizione di “Temptation Island” in onda su Canale 5 partirà ufficialmente dal 26 giugno, le registrazioni dovrebbero partire nei prossimi giorni. Si tratta di un gradito ritorno per i fan del reality show estivo, poiché lo scorso anno Mediaset decise di non riproporre nei palinsesti il programma prodotto da Maria De Filippi.

Secondo le prime anticipazioni nel cast non dovrebbero esserci delle coppie formate da personaggi famosi ma ci saranno solamente persone comuni. Nonostante questo non va escluso che, soprattutto tra i tentatori e le tentatrici, possano esserci degli influencer che hanno già acquisito una buona notorietà sui social network.

Come si può leggere sul sito “Fanpage“, le registrazioni dovrebbero durare ventuno giorni e si svolgeranno in un resort in Sardegna: “Il format sarà sempre lo stesso: le coppie verranno separate e inizieranno la convivenza con tentatori e tentatrici. Le coppie non avranno mai modo di comunicare se non vedendo i video degli uni e degli altri: l’unica possibilità sarà il falò di confronto”.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, che gestisce una pagina Instagram dedicata a “Uomini e Donne”, nel cast potrebbero esserci proprio dei volti che provengono dal dating show condotto da Maria De Filippi, seppure non vengono svelati i possibili nomi che potrebbero sbarcare in Sardegna: “Temptation Island partirà lunedì 26 giugno! A breve inizieranno le riprese dei 21 giorni canonici. Come già detto, tra i single e le single che tenteranno le varie coppie, potremmo trovare qualche volto già noto di ‘U&D‘”.

L’edizione del 2023 di “Temptation Island” sarà la decima del reality show. La prima, andata in onda nel 2005 sempre su Canale 5 con il nome “Vero amore” e condotto dalla stessa Maria De Filippi non ottenne il successo sperato, riuscendosi però a rifarsi nove anni dopo con la seconda edizione. Negli anni poi si è provato anche a chiamare alcune coppie di personaggi famosi, tra cui Pago e Serena Enardu.