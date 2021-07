Temptation Island, Stefano attacca Manuela: "È una brava ragazza, ma sa fare solo le pulizie"

Tra le coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di “Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, troviamo sicuramente quella formata da Stefano Sirena e Manuela Carriero. I due infatti durante l’avventura non si sono mai tirati indietro nel lanciarsi alcune frecciatine, e la loro situazione sentimentale sembra essere davvero disperata.

La coppia, nel corso delle settimane, sta approfondendo la loro conoscenza con due single presenti in Sardegna. Stefano infatti non ha mai nascosto di provare un’attrazione fisica per la single Federica, e quest’ultima sembra apprezzare i suoi complimenti. Invece Manuela si è avvicinata molto a Luciano Punzo, ove con lui punzecchia il proprio fidanzato parlando dei loro problemi d’intimità.

Gli ultimi attacchi tra Stefano e Manuela

Nella quarta puntata Stefano continua a corteggiare a modo suo Federica dove tra l’altro continua a parlare dei suoi problemi di coppia con Manuela. La loro attrazione si è palesata nella vasca idromassaggio, in cui si sono lasciati andare ad alcuni atteggiamenti intimi non ignorati dalla fidanzata.

I problemi di coppia, e soprattutto nell’intimità, sono stati citati innumerevoli volte anche da Manuela. Difatti, durante la scorsa puntata di “Temptation Island”, la ragazza durante uno sfogo con Luciano accusa il suo fidanzato di voler stare con una donna simile a Cicciolina.

In questa puntata però tocca a Stefano, ove lancia una frecciatina molto sottile a Manuela: “Sarà anche una brava ragazza, ma tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente“. Lei, che stava guardando il video, non ha preso benissimo le sue parole: “È uno sporcaccione in tutti i sensi, che schifo di persona“.

Per il momento però Manuela vuole restare ancora nel villaggio siccome desidera vedere fino a che punto si spinge Stefano insieme alla single Federica. Nella penultima puntata, in onda il 26 luglio, sicuramente possono esserci delle novità importanti sulla loro relazione.