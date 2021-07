Temptation Island, Stefano attacca duramente la fidanzata Manuela: "Mi fa schifo"

Durante la seconda puntata di “Temptation Island“, andato in onda su Canale 5 nella giornata del 5 luglio con la conduzione di Filippo Bisciglia, Stefano Sirena ha attaccato duramente la sua fidanzata Manuela Carriero, mettendo così a serio rischio la loro relazione.

Il duro attacco viene iniziato da Stefano che non apprezza alcune clip sulla propria fidanzata ove si mostra sempre più disposta a conoscersi con Luciano Punzo, in cui tra un argomento e l’altro critica anche l’intimità con Stefano. Manuela e il suo tentatore infatti si sono mostrati molto complici in queste settimane, e Manuela non ha mai nascosto di provare un certo affetto nei suoi confronti.

Il duro attacco di Stefano

Le immagini degli autori viste durante il falò hanno ferito e non di poco Stefano, il quale mai avrebbe immaginato di vedere la sua fidanzata così in sintonia con un altro ragazzo. Proprio per questo motivo, una volta tornato nel villaggio insieme agli altri confidati, si confida con Stefano.

Durante uno sfogo attacca duramente Manuela, esprimendosi nei suoi confronti con dei termini molto duri: “Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Non sa approcciare, è limitata. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo“. Oltre a questo dura attacco Stefano si avvicina sempre di più alla single siciliana Federica.

Manuela, come ci si può facilmente aspettare, non apprezza l’avvicinamento del suo fidanzato con Federica, pregando più volte Filippo Bisciglia di fermare la clip. Ovviamente la ragazza critica pure le sue parole, accusandolo di essere stata trattata molto male e di volere un fidanzato simile al suo tentatore Luciano.