Temptation Island sotto accusa, le parole shock di Davide: "Io le distruggo la serata"

Al via la nuova edizione di “Temptation Island” condotta da Alessia Marcuzzi e subito esplode la polemica sul web. Dopo essere andate in onda alcune dichiarazioni del fidanzato Davide Varriale, mentre scambiava due parole con una tentatrice in riva al mare, il web è letteralmente esploso contro il ragazzo.

Durante la presentazione di coppia, Davide non ha nascosto di essere particolarmente geloso della sua fidanzata Serena Spena, ma ciò che ha confidato alla single è stato giudicato da molti come un’ossessione al limite della mania di possesso. La loro storia d’amore è iniziata quando entrambi erano ancora impegnati in altre relazioni e, se Davide ha troncato subito i ponti con la sua fidanzata di allora, Serena ha continuato per un po’ a tenere il piede in due scarpe: proprio questo atteggiamento della ragazza ha fatto nascere sentimenti di gelosia e sfiducia in Davide o almeno è questo che ha dichiarato il ragazzo.

Temptation Island, ecco le dichiarazioni shock di Davide su Serena

In riva al mare, dicevamo, Varriale confida le proprie idee ad una single che cerca, senza grossi risultati, di fargli capire che sta esagerando con questa sua gelosia: “L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente” racconta senza nessun tipo di remora, convinto più che mai che le sue pretese siano più che lecite.

Non solo, quasi con una punta di orgoglio afferma: “Fortunatamente o sfortunatamente ho il controllo sulla sua mente quindi tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca” davanti ad una sempre più incredula single che mette in allerta il ragazzo spiegandogli che così facendo la perderà di sicuro e alla domanda se lui sarebbe disposto ad accettare da Serena le stesse limitazioni, lui candidamente risponde: “Non lo permetterei. Se lei vuole uscire con le amiche magari la faccio pure uscire, però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo le distruggo la sera dopo“.

Dopo aver ascoltato queste affermazioni, sul web sono comparsi messaggi che criticano anche lo stesso programma: “Si parla tanto di violenza sulle donne e poi in prima serata,rete nazionale va in onda questo” scrive qualcuno e altri seguono l’onda dello sconcerto, supportando in pieno questa critica.