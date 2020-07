Temptation Island, smascherata la strategia di Anna: “Quando esco da qua dovrà mantenermi”

Momento storico a Temptation Island. La produzione del programma ha deciso di smascherare il gioco di Anna Boschetti, fidanzata di Andrea Battistelli, che già da giorni sta provando a far ingelosire il compagno per spingerlo a mettere su famiglia con lei.

Una frase in particolare sta facendo molto discutere in questo momento. Al “viziata” che Andrea ha usato per definirla, Anna replica con un’affermazione che le sta costando non poche critiche: “Gliela faccio vedere io la viziata. Quando esco da qua non vado nemmeno più a lavorare, dovrà mantenermi”.

Una situazione davvero delicata che sta mettendo in cattiva luce la donna, non soltanto agli occhi di Andrea ma anche dei telespettatori a casa che non stanno risparmiando critiche nei confronti della donna.

Il suo desiderio di accasarsi ed avere un figlio dal compagno Andrea, di 10 anni più giovane di lei, sembrerebbe essere dettato più da una voglia di assicurarsi un futuro che da una reale necessità sentimentale. Andrea, infatti, appartiene ad una famiglia benestante e, vista l’insistenza di Anna, in molti sospettano che dietro questa insistenza ci sia del puro interesse.

Nel frattempo, però, le cose sembrano complicarsi perchè una delle tentatrici del villaggio sembrerebbe essersi invaghita del giovane Battistelli tanto da dichiararsi. Che cosa farà a questo punto Andrea?

Il giovane ha intanto dichiarato che non chiederà un falò di confronto anticipato, come aveva detto in un primo momento in preda alla rabbia, ma di voler attendere i 21 giorni previsti dal programma per prendersi tutto il tempo per vedere fino a dove si spinge la sua fidanzata e poter quindi valutare bene la situazione.

Non resta, quindi, che continuare a seguire il viaggio nei sentimenti di Anna ed Andrea e capire se tra loro c’è vero amore oppure no.