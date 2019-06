Temptation Island, slitta la data di partenza del dating show

Temptation Island, il celebre programma di grande successo prodotto dalla società Fascino – a cui fa capo Maria De Filippi – e targato Mediaset, sta per tornare su Canale 5 per la gioia dei numerosi telespettatori, che hanno fatto registrare nelle scorse edizione dei dati di ascolto davvero ragguardevoli, anche per la versione Vip andata in onda a settembre e condotta da Simona Ventura.

Se fino a qualche giorno fa i rumors più accreditati davano per certo l’inizio della nuova edizione del dating show condotto da Filippo Bisciglia per il 17 giugno, il Biscione non sembra aver confermato tale data, dunque ancora i fan del programma dovranno attendere qualche giorno in più per seguire il viaggio dei sentimenti delle coppie che si mettereanno in gioco nell’edizione 2019 di Temptation Island.

Slitta la data di partenza di Tempation Island

Stando ai dati dei palinsesti tv forniti da Publitalia, non si rinviene alcuna traccia del dating show nel periodo compreso tra il 16 e il 22 giugno. Per il 17 giugno è perfino prevista la messa in onda di una pellicola cinematografica. Se da un lato ancora non è ancora possibile avere una data certa sull’inizio del seguitissimo format condotto da Bisciglia, in tanti si apsettano che Mediaset decida di fare iniziare il programma prodotto da Maria De Filippi il 24 giugno.

Anche l’edizione 2019 di Temptation Island prevede la partecipazione di 6 coppie, personaggi che in gran parte non dovrebbero essere noti al monto televisivo. Sui social già da parecchi giorni circolano i primi nomi delle coppie come ad esempio quella che viene direttamente dall’altro dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove nel Trono Over in tanti si sono appassionati alla neo coppia formata da David e Cristina.

Le altre coppie invece dovrebbero essere del tutto sconosciute al pubblico televisivo, come quella formata da Nunzia e Arcangelo, Massimo e Ilaria, ed ancora Sabrina e Nicola, a cui si aggiungono quella di Katia e Vittorio, ed ancora Jessica e Andrea. Ma dove vivranno i nuovi protagonisti di Temptation Island per le prossime settimane? La produzione del dating show ha deciso di far girare le riprese nuovamente in Sardegna, nella splendida cornice dell’Is Morus Relais.