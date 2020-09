"Temptation Island", salta la data di inizio a causa di un tradimento: l’indiscrezione

La nuova edizione di “Temptation Island“, targata Alessia Marcuzzi, sta per prendere il via o così sembrava. Da settimane, i protagonisti del docu-reality delle tentazioni sono rinchiusi nel villaggio di Is Morus Relais, le riprese sono iniziate e sui profili social di “Temptation Island”, poche ore fa è stata annunciata la data di inizio: mercoledì 9 settembre.

Insomma tutto sembra essere pronto per partire, eppure da un’indiscrezione lanciata dal portale di Davide Maggio si apprende che le cose non stanno esattamente così e che la messa in onda della prima puntata potrebbe slittare. Il motivo? E’ presto detto: un tradimento. Stando sempre a quanto si apprende dal portale, una delle sei coppie in gioco pare abbia messo a rischio l’inizio del reality.

Dalle anticipazioni emerse, sembrerebbe che durante i primi giorni di registrazione una fidanzata abbia fugato tutti i dubbi, trovando conferma del tradimento da parte del suo compagno, tradimento che aveva sempre sospettato. Ciò ha portato la ragazza a chiedere il falò di confronto immediato e dunque una coppia è già scoppiata nelle prime ore.

Tutta questa vicenda, ha avuto delle ripercussioni sul montaggio della prima puntata e per tale ragione lo staff di Maria De Filippi, starebbe seriamene pensando di far slittare la messa in onda. Nulla in più è stato aggiunto al riguardo, né chi sia la coppia coinvolta né quando potrebbe essere trasmessa la prima puntata. Molto probabilmente potrebbe trattarsi di una sola settimana.

Dai profili ufficiali di “Temptation Island” però, tutto tace e il 9 settembre resta come data da tenere a mente. Insomma, non resta che attendere eventuali ufficialità da parte della redazione. Nel mentre è partito il toto nome su quale potrebbe essere la coppia già scoppiata (ricordiamo che le sei coppie sono state già tutte svelate). Magari potrebbe trattarsi di Roberto e Speranza, dato che lei nel video di presentazione dichiara di non fidarsi molto di lui, a causa di alcune bugie dette in passato.