Temptation Island, Sabrina riceve il due di picche da Giulio: arrivano le spiegazioni del ragazzo

Il viaggio nei sentimenti di “Temptation Island” è giunto al termine. Anche questa edizione ha ottenuto risultati eccellenti in fatto di ascolti, infatti il pubblico si è appassionato alle varie vicissitudini amorose delle coppie che si sono messe in gioco sulle spiagge della Sardegna.

Tra loro c’erano Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, lei 42 anni e lui 30. La loro relazione non è riuscita a superare le tentazioni dell’isola e si sono detti addio. Un addio sofferto, come quello di molti, ma Sabrina è stata messa a dura prova anche dalla conoscenza intrapresa con Giulio Raselli, il single che abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione come corteggiatore nel trono di Giulia Cavaglià a “Uomini e Donne”.

Sabrina è stata attratta subito da lui, già dai primi giorni non ha nascosto la sua voglia di avere un contatto fisico con il 29enne, e ha rivelato che lo avrebbe baciato anche dopo due ore dal loro primo incontro. Parole che sono state come un macigno per il suo fidanzato Nicola che, stanco di sopportare, ha iniziato una conoscenza più approfondita con la single Maddalena e questa sera nello speciale in prima serata su Canale 5, vedremo come sono andare le cose tra loro una volta fuori.

Temptation Island, il due di picche di Giulio e le sue spiegazioni

Tornando a Sabrina, la donna non si è risparmiata negli approcci con Giulio e noncurante dello scarso interesse del ragazzo per lei, lo ha corteggiato in tutti i modi possibili, sia mentalmente rivelandogli tutto il suo interesse e stima, sia fisicamente con morsetti maliziosi e carezze audaci, fino ad arrivare alla sfrontata richiesta di un bacio.

Forse, proprio questo ha spinto Giulio a parlare con lei, chiarendo una volta per tutte che lui vedeva la loro conoscenza come l’inizio di una bella amicizia, ma nulla di più. Sabrina non si è persa d’animo e ha chiaramente confessato che lei era disposta ad una conoscenza al di fuori del programma. Insomma, una bella porta in faccia che la donna non sembrava aspettarsi, come non si aspettava l’altro colpo di grazia di Nicola che l’ha lasciata durante il falò ed è corso tra le braccia di Maddalena.

Giulio Raselli, sul profilo Instagram, in queste ore ha voluto precisare i motivi della sua scelta con parole che spiegano cosa lo ha spinto ad allontanare da sé Sabrina: “Ci guadagneremmo di più a farci vedere come siamo che a cercar di apparire quel che non siamo“.