"Temptation Island", Raffaella Mennoia svela il ruolo della De Filippi durante i falò e tutti i retroscena del programma

Inutile negarlo, “Temptation Island” è uno di quei programmi che catturano il telespettatore e il successo che da diversi anni riscuote, ne è la prova. Ovviamente la trasmissione è targata Fascino, azienda di produzione di Maria De Filippi e per tutti, che estate sarebbe senza “Temptation Island”. Assistere alle liti delle coppie, la gelosia, i loro problemi, l’avvicinamento a tentatori e tentatrici.

Raffaella Mennoia, braccio destro della De Filippi e autrice del programma, ha rilasciato un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, nella quale ha svelato tutti i retroscena del programma e raccontato qual è il ruolo di Queen Mary durante il momento del falò e non solo. Raffaella ha spiegato che quando seleziona una coppia rispetto ad un’altra, ciò che la colpisce maggiormente è il racconto della singola persona e la sua storia.

Nella scelta dei single invece punta all’intelligenza di questi ultimi, la capacità di ascoltare, la loro bellezza e se poi hanno anche una laurea, tanto meglio. I protagonisti sbarcano nel villaggio un mese dopo essere stati selezionati, perché obbligati a osservare la quarantena. Nel momento in cui firmano il contratto, accettano di non farsi vedere insieme o separati fino alla messa in onda dell’ultima puntata.

Qualora dovesse nascere una storia tra fidanzato/a e tentatore/ice, il discorso è il medesimo. Le è stato chiesto quanto tempo passi prima che un fidanzato/a veda una cosa che ha detto o fatto il suo partner. A tal proposito, Raffaella ha spiegato che trascorre solo qualche ora, il tempo del montaggio. Se poi l’avvenimento è di notte, allora se ne parla al mattino successivo.

Sul ruolo della De Filippi nel programma, l’autrice ha svelato che Queen Mary è una presenza costante seppur non sempre fisicamente. “Maria c’è sempre, viene in Sardegna qualche giorno anche lei per lo sbarco e non ci lascia mai soli. Siamo in contatto spessissimo e i falò li ascolta in diretta“. Dunque, la De Filippi ascolta in diretta i falò dei protagonisti confermandosi presenza imprescindibile per i suoi ragazzi.