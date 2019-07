Temptation Island, Raffaella Mennoia rivela la censura di alcuni filmati: "Per rispetto del pubblico"

Raffaella Mennoia è stata intervistata dalla rivista online “FQ Magazine” e ha rivelato particolari inediti della sua ultima fatica, il reality show “Temptation Island”, attualmente in onda su Canale 5 ogni lunedì sera in prima serata.

La Mennoia fa parte dello staff di Maria De Filippi ormai da molti anni, per la precisione 24 e rivela di aver imparato molto stando a stretto contatto con la Regina di Canale 5: “Tutto quello che so sulla tv l’ho imparato da Maria, lavoro con lei da ventiquattro anni. Ho iniziato come redattrice, è una persona che insegna molto. Ogni volta capisco qualcosa in più grazie a una sua considerazione o sottolineatura”.

Alcuni filmati sono stati censurati. La Mennoia spiega il motivo

Passa poi a parlare del programma che sta catalizzando l’attenzione del pubblico italiano: Temptation Island. Tiene a precisa che non esistono dinamiche prestabilite: tutto ciò che succede è frutto dell’improvvisazione e del susseguirsi degli eventi. Fa notare che in un programma come Temptation Island non si possono scrivere delle trame, gli autori lasciano piena libertà di azione alle coppie.

Nonostante ciò, i medesimi autori hanno però voluto stabilire dei confini oltre i quali non è consentito andare e per questo hanno deciso di non trasmettere determinate scene e situazioni che si spingevano troppo oltre: “Anche un avvicinamento a un bacio mi sembra più che sufficiente, sono successe altre cose che non abbiamo fatto vedere per rispetto del pubblico”.

Temptation Island, la Mennoia rivela particolari inediti del programma

Il reality show, ambientato in Sardegna, sta avendo un enorme successo e la Mennoia, insieme al suo gruppo di lavoro, raccoglie i frutti di un attento lavoro di selezione. Sono 140 le coppie provinate per realizzare il cast: “Abbiamo fatto pian piano una scrematura per arrivare alle sei che avete poi visto”.

Il braccio destro di Maria De Filippi spiega che la scelta è ricaduta su quelle 6 coppie perché l’hanno colpita e convinta più delle altre, ma precisa che non c’è una formula da seguire: “Quando vedi una coppia al provino, a parte ascoltarli, pensi a una costruzione non sapendo la direzione che prenderà il loro percorso. Deve esserci tra di loro un vissuto che ti convince” e aggiunge che si immedesima nello spettatore e cerca di capire cosa a lei interesserebbe vedere.

Infine, concede qualche anticipazione per i fan più curiosi rivelando che ci saranno confronti molto accesi e clamorosi, come lo è stata la reazione spiazzante di Arcangelo nel secondo falò: “Saranno tutti confronti clamorosi, almeno altri due. Un finale che non pensavo nemmeno io quando li ho selezionati“.