Temptation Island, Raffaela Giudice furiosa contro i protagonisti del reality estivo

Temptation Island 6, il reality estivo targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, sembra essere entrato nel vivo ma, nei giorni scorsi un’ex protagonista ha deciso di commentare il comportamento delle sei coppie presenti in gioco. Stiamo parlando di Raffaela Giudice che lo scorso anno fece molto parlare di sè per le lacrime versate nei confronti del fidanzato Andrea Celentano.

Raffaela, con una lunga intervista a Fanpage.it, ha rivelato di essere rimasta del tutto sconvolta dal comportamento di alcune coppie soprattutto perchè ha avuto come la sensazione che sia i fidanzati che le fidanzate siano entrati nei villaggi che già si erano lasciati. “Katia la ‘fotonica’ è la prima nella storia del programma a ridere nel corso di un falò. È vergognosa, non ho parole. Mi auguro che Vittorio la lasci, non può fare altro” ha infatti chiosato la Giudice.

La fidanzata di Celentano ha voluto commentare anche l’intesa tra Jessica Battistello ed il tentatore Alessandro sottolineando che o è tutto programmato oppure lei non è più innamorata del suo fidanzato Andrea. “La mia sensazione è che sia tutto preparato perché una fidanzata non può innamorarsi di un tentatore dopo 4 ore, né gli si può avvicinare così tanto. Assurdo. Come ci può alzare la gonna mentre un tentatore ti accarezza la gamba?” ha infatti chiosato Rafaela.

Per quanto riguarda invece Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, la Giudice ha sottolienato che se fosse successo a lei non avrebbe di certo perdonato ma soprattutto quando ha visto Nunzia richiedere a Filippo un falò di confronto le sono cadute le braccia. A suo avviso, Arcangelo non è interessato alla sua fidanzata e Nunzia non merita di certo di essere trattata in questo modo.

“Tra i tentatori avevo visto Federica Lepanto partire in quarta anche se poi è stata mandata a casa. In realtà, nessuna di loro mi ha colpito. Quest’anno le vere tentatrici sono le fidanzate” ha infine concluso furiosa Raffaela Giudice. Non ci resta dunque che attendere la terza puntata di Temptation Island, in onda lunedì 8 luglio, per vedere quali saranno le novità all’interno del reality estivo targato Maria De Filippi.