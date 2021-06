Temptation Island, presentata la seconda coppia: Valentina e Tommaso

Dopo Claudia e Ste, sul sito di “Witty Tv”, il portale multimediale fondato dalla società di produzione televisiva RTI Fascino PGT diretta da Maria De Filippi che produce tra l’altro “Temptation Island“, gli autori del programma hanno deciso di presentare la seconda coppia del reality show: Valentina e Tommaso.

La coppia soprattutto per l’importante differenza di età, infatti lei ha quasi 40 anni mentre lui ne ha 21 compiuti da poco, sembra promettere già un sano trash. Proprio per questo motivo i fan della trasmissione hanno immediatamente mandato in cima ai trend topic di Twitter la trasmissione “Temptation Island” in cui non si parla altro dei due.

I dettagli su Valentina e Tommaso

Nella clip a prendere per prima la parola è Valentina: “Sono da un anno e sette mesi insieme a Tommaso ed ha diciannove anni in meno di me”. Successivamente il ragazzo dice la sua: “Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”. Valentina definisce la loro storia d’amore un incastro perfetto soprattutto dal punto di vista passionale, mentre Tommaso rivela di aver avuto la bambola che ha sempre desiderato e per lui ogni cosa è perfetta.

Ad aver scritto a “Temptation Island” è stata Valentina perché: “In questa perfetta favola esiste un problema di gelosia patologica, sostanzialmente non posso fare nulla”. Questa gelosia viene immediatamente confermata dal diretto interessato difendendo però il suo comportamento che tiene nei confronti della compagna: “Io mi sono scelto una moglie non una pischella, quindi ora fai la moglie, non è che visto che c’ho 20 anni ti diverti”.

Dal circa un minuto di presentazione si può presagire già che la coppia formata da Valentina e Tommaso possa regalarci dei momenti sani di trash, anche se al momento non si conosce ancora la data d’inizio del reality show.