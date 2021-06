Temptation Island, possibile squalifica per una coppia: l’indiscrezione

Le registrazioni della nuova edizione di “Temptation Island“, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, sono iniziate nella giornata del 7 giugno. Tuttavia solamente nelle ultime settimane abbiamo potuto scoprire le coppie che hanno deciso di far parte del reality show grazie ad alcune clip pubblicate dal sito “Witty Tv“.

Nei giorni scorsi invece il settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, ha dedicato una copertina a tutti i tentatori e le tentatrici della nona edizione. Tra i volti presenti alcuni sono stati già riconosciuti dal pubblico per via della loro esperienza passata in televisione sia nel ruolo di Miss Italia che negli studi di “Uomini e Donne”.

Le ultime indiscrezioni su “Temptation Island”

Intanto “MondoTv24”, ma che in realtà viene riportato anche da altri portali online, svela che ci sono state delle vicende molto interessanti in questi diciotto giorni di registrazione. Oltre al normale nervosismo a causa della gelosia di alcuni partecipanti della trasmissione, si sta parlando addirittura di una squalifica per una coppia.

Ecco le parole riportate dal sito sulla sanzione e delle difficoltà dei primi giorni: “A parte l’arrivo di una presunta perturbazione che avrebbe messo a rischio le riprese la scorsa settimana, già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti e di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio perché uno dei fidanzati in preda alla gelosia avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata”. In questa circostanza viene fatto l’esempio dell’attore Ciro Petrone che, proprio per via della gelosia, viola le regole per raggiungere la fidanzata.

Al momento però non si conosce ancora il colpevole di questa squalifica, seppure vengono fatte alcune ipotesi come Floriana e Federico e Claudia e Ste. Per saperne di più in merito a questa presunta sanzione presa da Filippo Bisciglia e dagli autori bisogna aspettare ancora pochi giorni, siccome la prima puntata di “Temptation Island” verrà trasmessa su Canale 5 il 30 giugno.