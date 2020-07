Temptation Island, Pietro Delle Piane bacia Beatrice. L’ira di Antonella Elia: "Che disgusto! Con gli uomini ho chiuso"

La quarta puntata di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, inizia con la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex valletta viene chiamata nel pinnettu e assiste a uno sfogo del suo fidanzato che dichiara di essere triste perché per tornare da lei deve lasciare il figlio.

Successivamente l’attore mostra un certo interesse per Beatrice, una delle single di questa edizione del reality. A seguire viene chiamato nel pinnettu Pietro Delle Piane, che vede un video in cui Antonella Elia accusa l’attore di essere una persona insicura, che dedica la sua vita solamente a lei e al proprio figlio.

Il tradimento di Pietro Delle Piane

La situazione con il passare dei giorni non migliora, anzi Pietro Delle Piane si avvicina sempre di più alla single Beatrice. Durante il falò delle fidanzate, Antonella Elia vede Pietro mentre sta cenando proprio con la giovane ragazza. In questa circostanza attacca duramente la showgirl, definendola come una eterna immatura, mentre lui è riuscito nella sua vita a realizzarsi e formare una famiglia.

Antonella Elia, spiazzata per le parole appena ascoltate, esclama: “È proprio uno stron*o! Che bravo, inseminator. Dice sempre cose che mi feriscono. Io sentendolo parlare mi offendo. È offensivo, estremamente offensivo. È vero che piango perché non lascio un segno”. Filippo Bisciglia cerca di consolare l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, rivelando che sarà ricordata anche negli anni a venire.

In seguito viene mostrato un nuovo video con protagonisti Pietro Delle Piane e Beatrice, ove cercano di eludere le telecamere per stare un po’ da soli. Dopo un po’ di tempo l’attore viene raggiunto da Lorenzo Amoruso, che ammette di aver dato un bacio a Beatrice.

La Elia, sotto shock per il comportamento avuto da Pietro Delle Piane, si rifiuta categoricamente di rivedere il video. Filippo Bisciglia quindi, per sedare gli animi, invita tutte le ragazze a fare un pausa dal falò. Ma la showgirl resta ancora scossa per ciò che ha visto: “Che disgusto. Mai più con un uomo, poveraccio, che deficiente, che schifo. È meglio che non si avvicini più a casa mia. Gli faccio trovare quei quattro stracci davanti alla porta”.