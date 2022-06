Temptation Island, Pier Silvio Berlusconi sulla sua chiusura: "Vogliamo sperimentare altro, ma può ritornare presto"

Ascolta questo articolo

La chiusura di “Temptation Island” è stato un grave colpo per i fan del reality show estivo prodotto dalla “Fascino PGT” di Maria De Filippi e condotto ormai da anni da Maria De Filippi. Il programma tra l’altro in quel periodo ha sempre ottenuto un buon numero di ascolti, riuscendo a battere la concorrenza senza molte difficoltà.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset il direttore della rete Pier Silvio Berlusconi ha voluto commentare l’addio di “Temptation Island”. In merito ha dichiarato il desiderio di Canale 5, e degli altri suoi canali, di sperimentare e portare avanti nuovi progetti, ma non esclude che ci possa essere un ritorno in futuro.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

“Vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo” afferma con decisione Pier Silvio Berlusconi a “Fanpage” che poi aggiunge: “Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”.

Successivamente ci tiene ad aggiungere quando e come potrebbe ritornare in onda “Temptation Island”: “Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere”.

Al suo posto, secondo le recenti indiscrezioni, dovrebbe andare in onda “Ex On The Beach Italia”, in cui la prima stagione è già presente su Mediaset Infinity. Questo format che assomiglia un po’ a “Temptation Island”, sono presenti dei ragazzi e ragazze (tutti sulla carta single) in cerca d’amore approdano in una nuova e meravigliosa parte del mondo per conoscersi meglio e passare una vacanza indimenticabile. Ovviamente non mancheranno le liti, momenti di forte trash e momenti in cui le persone si dichiareranno al proprio partner.