Temptation Island, parla Ciavy: “Avevo ragione a non fidarmi di Valeria”

Valeria e Ciavy hanno lasciato Temptation Island separati. I due, infatti, hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra. Dopo la fine del programma Ciavy rilascia dichiarazioni importanti sulla sua storia con Valeria.

Attraverso le pagine di “Uomini e Donne Magazine” Ciavy ha rilasciato delle dichiarazioni importanti dopo la fine della sua storia con la fidanzata Valeria ammettendo di essere uscito “più forte di prima ma dispiaciuto per il finale”. Valeria, invece, è sempre più convinta della sua scelta e della sua voglia di amarsi di più.

“Esco con più certezze, ancora più convinto di quello che pensavo: di non fidarmi al cento per cento di lei. Ho sempre avuto difficoltà a legarmi a lei: non mi convincevano alcuni suoi atteggiamenti e alcune bugie che credo mi dicesse. Il percorso a Temptation Island, mi ha aiutato a confermare che faccio bene a non fidarmi!” ha dichiarato Ciavy che spara a zero sull’atteggiamento della sua fidanzata Valeria.

“Non ha rispettato la nostra storia. Quando ero nel villaggio ho pensato a lei, l’ho rispettata, senza combinare quello che lei ha combinato in poco tempo. Valeria parlava molto di amore vero e pure e in effetti mi è sempre stata vicina ma poi arrivata qui ha dimostrato tutt’altro” conclude Ciavy.

Completamente diverso invece l’atteggiamento di Valeria che ha deciso di uscire da sola da Temptation Island e che sembra sempre più convinta della sua scelta. “Finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo: prima avevo timore a espormi, per paura di non essere capita da lui, così mi frenavo. ora sento di essere tornata la Valeria di un tempo, quella che dice tutto ciò che pensa ed esprime ogni sua emozione. Ed è una sensazione bellissima” ha dichiarato Valeria che ringrazia il tentatore alessandro per averle permesso di capire realmente i suoi sentimenti facendole mettere in dubbio la sua storia ed in qualche modo portandola a farsi delle domande ed a darsi di conseguenza delle risposte.

“Ho capito che al mio fianco voglio un uomo che non smetta mai di corteggiarmi, che non mi faccia sentire in competizione con le altre donne” termina Valeria, che non appare minimamente pentita della propria scelta.