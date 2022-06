Temptation Island non va in onda, Bisciglia rompe il silenzio: "Fa tanto male!"

Ascolta questo articolo

L’appunto dell’estate per eccellenza, quest’anno non andrà in onda. I fan di “Temptation Island” sono in rivolta per la decisione di Mediaset di non trasmettere il reality show che più appassionava nelle torride serate estive. Niente tentazioni, quindi, sulle spiagge assolate della Sardegna, che ogni anno facevano da sfondo alle vicissitudini amorose di molte coppie che tanto coinvolgevano il pubblico da casa.

In molti si sono domandati il perché di questa decisione e Filippo Bisciglia, pur non spiegandone i motivi, ha inviato ai suoi followers su Instagram un video messaggio per rispondere – in parte – a tutte le domande e i messaggi di affetto ricevuti in questi ultimi giorni, quando tutti si sono resi conto che il reality è stato davvero cancellato dalla programmazione di Canale 5.

Temptation Island, Bisciglia invia un video messaggio ai suoi followers su Instagram

“Sappiate che anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato durante questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone, dalla prima all’ultima. Eravamo una famiglia” ha fatto sapere Bisciglia, con molta sincerità e una punta di tristezza, così come raccontavano i suoi occhi.

Filippo rivela inoltre quanto gli abbia fatto piacere la dimostrazione di affetto ricevuta in questi giorni che dimostra quanto il pubblico si sia affezionato al programma e a tutto lo staff: “Io ho quasi un milione di followers su Instagram e sicuramente questo milione di followers l’ho ottenuto grazie a Temptation Island, quindi come potrete immaginare sto ricevendo tantissimi messaggi“.

Infine per alleggerire un po’, scherza con i tormentoni del reality che gli scorsi anni impazzavano sul web: “Pensi che io abbia un video per te? Ho in video per te” e, ruotando la sedia su cui è seduto: “Tutto questo è Temptation Island“. Gli utenti si sono scatenati nei commenti al post, alcuni ironici: “Voglio un falò di confronto subito!“, altri non si arrendono e avanzano una proposta: “Raccolta di firme“.