Temptation Island Nip si farà con la conduzione di Alessia Marcuzzi

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Quest’anno la trasmissione avrà un format tutto nuovo: nel cast sono presenti sia le coppie conosciute dal pubblico da casa che quelle sconosciute.

L’ex concorrente del “Grande Fratello“, nelle ultime interviste, ha svelato di non essere preoccupato per questa novità, poiché il suo scopo resta quello di comportarsi nella stessa maniera con tutti: “Questa sarà un’edizione di Temptation Island speciale, quindi per la prima volta le coppie vip si mescoleranno con quelle comuni. Per me non cambierà nulla, ma per il pubblico sarà più interessante”.

La nuova indiscrezione su “Temptation Island Nip”

La grande esclusa resta invece Alessia Marcuzzi. L’ex compagna di Simone Inzaghi nonostante abbia condotto nel migliore dei modi “Temptation Island Vip”, ottenendo un successo straordinario, è stata esclusa per far posto a Filippo Bisciglia, ormai uomo di fiducia della scuderia di Maria De Filippi.

Questa novità di far condurre Filippo Bisciglia però non sembra essere una vera e propria esclusione per “La Pinella”. Infatti, nella giornata di ieri, Alberto Dandolo su “Dagospia“, sito diretto da Roberto D’Agostino, ha dichiarato che nel prossimo autunno andrà in onda una edizione dedicata esclusivamente ai “Nip”.

E al timone dovrebbe esserci proprio lei: “‘Temptation Island’ condotto da Alessia Marcuzzi sarà l’edizione ‘Nip’, con i non famosi, e andrà in onda in autunno – invece la prossima settimana parte la versione ”quasi-vip” condotta da Filippo Bisciglia – nel dopo pandemia Maria la sanguinaria ha rimescolato le carte dell’isola delle corna”.

Per il momento comunque siamo ancora nel campo delle ipotesi. Sicuramente una edizione “Nip”, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, potrebbe far felice il pubblico da casa poiché, nonostante i flop con “L’Isola dei Famosi”, la conduttrice resta una delle donne più amate del piccolo schermo.