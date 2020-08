Temptation Island Nip: le prime date sull’edizione condotta da Alessia Marcuzzi

Durante l’estate su Canale 5 è andata in onda il reality show “Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia ma ideato da Maria De Filippi. Nonostante la novità di creare un mix formato da coppie famose e sconosciute al grande pubblico, anche questa edizione ha ottenuto un ottimo successo.

Infatti le sei puntate trasmesse durante tutto il mese di luglio hanno registrato 3.739.000 di ascolti con uno share del 23,53%, battendo così gli ascolti degli anni passati. Forte del grande successo ottenuto da “Temptation Island”, Mediaset ha deciso di confermare anche l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Le ultime informazioni su “Temptation Island Nip”

L’unica informazione certa è che la prossima edizione del reality show sarà formato esclusivamente da coppie sconosciute al grande pubblico, mentre Mediaset sta mantenendo un certo silenzio sulla data delle prime registrazioni e della prima messa in onda su Canale 5.

Tuttavia il sito “Tv Blog”, in questi giorni, ha svelato la data della prima registrazione di “Temptation Island Nip“, rivelando che le coppie e in tentatori saranno controllati prima di sbarcare sull’isola: “La macchina della nuova serie di Temptation island sta per partire con l’inizio delle riprese da domani lunedì 24 agosto. Nella location dove si sta registrando il programma situata come è noto in Sardegna, è stata creata una “bolla” nella quale si muovono i protagonisti e la troupe della trasmissione, osservando tutte le indicazioni sanitarie anti Covid (a partire dai tamponi) e in assoluta sicurezza, tanto che all’interno di questa zona non si è registrato finora nessun caso di positività”.

L’unica incertezza invece resta sulla messa in onda della prima puntata del reality show, ma nonostante questo il sito comunque assicura che dovrebbe essere trasmesso mercoledì 9 oppure mercoledì 16 settembre. Per altre informazioni, come il nome delle coppie, bisognerà aspettare comunicazioni ufficiali dai social di T.I.