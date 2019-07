Temptation Island, Nicola e Sabrina ancora insieme: "L’amore vince su tutto". Sul web delusione e ironia

Contro ogni aspettativa, Nicola Tedde e Sabrina Martinengo sono tornati insieme. Lo speciale di Temptation Island ha messo al corrente i suoi affezionati telespettatori di questa novità che nessuno si sarebbe mai immaginato. Invece è proprio vero che “al cuor non si comanda” e quindi i due hanno deciso di riprovarci.

Entrambi si sono molto avvicinati ai rispettivi single, ma è evidente che questa vicinanza non è bastata per far dimenticare l’amore che provano l’uno per l’altra. Sabrina si è lasciata alle spalle i momenti che Nicola ha trascorso con la sua tentatrice Maddalena, alcuni anche molto profondi e intimi.

Nicola, dal canto suo, ha perdonato la corte spietata che Sabrina ha fatto a Giulio Raselli, fino ad arrivare a chiedergli un bacio e a dichiarare spudoratamente di essere disposta a conoscerlo fuori dal programma, finchè l’ex corteggiatore di Uomini e Donne le ha dato il due di picche. Sembrava che la 42enne avesse davvero una forte attrazione fisica verso il ragazzo, ma probabilmente non è bastata per decidere di continuare la sua vita senza Nicola.

Temptation Island, Nicola e Sabrina spiegano i motivi che li hanno spinti a tornare insieme

Ecco allora che Filippo Bisciglia li ha visti arrivare mano nella mano e, una volta seduti sul divano davanti a lui, Nicola ha spiegato che quando si sono rivisti dopo il falò di confronto, si sono guardati negli occhi e abbracciati.

Quell’abbraccio è stato speciale e ha fatto capire ad entrambi che qualcosa di profondo c’era ancora tra loro, quindi hanno deciso di riprovarci: “I sentimenti per Sabrina ci sono sempre stati. Lei si è fatta avanti e dopo l’iniziale freddezza, quando l’ho rivista ci siamo abbracciati, è stato molto particolare e lì è stata un’esplosione di emozioni“, ha raccontato Nicola. Sabrina ha precisato che hanno ancora molte cose da sistemare e ad oggi vogliono viversi alla giornata intensamente, senza programmi e senza pensare al futuro: “Se c’è un amore grande si supera tutto. L’amore vince su tutto“.

Nicola e Sabrina tornano insieme, l’ironia corre sul web

La reazione del web non si è fatta attendere, tra ironia e veleno. Molti utenti non hanno perdonato a Sabrina di essersi spinta troppo oltre con Giulio e a Nicola di essere uno zerbino disposto a perdonare tutto: “Un figlio tornerà sempre dalla madre“, “Nicola è tornato insieme perchè prende la pensione di accompagnamento di Sabrina” e ancora “Lei sarà ricca altrimenti non si spiega“, “Solo perché Giulio gli ha dato il palo, altrimenti avrebbe continuato diversamente“.

Allo stesso tempo, però, si legge tra i commenti lasciati sui social una forte delusione per la storia mai iniziata tra Nicola e la single Maddalena che aveva fatto sognare i fan della trasmissione per la naturalezza e intensità con cui sembrava essere iniziata: “Ci sono rimasta malissimo credevo che sarebbe arrivato con la single Maddalena… Nicola davvero ridicolo“.