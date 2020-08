Temptation Island, nell’edizione di Alessia Marcuzzi solo coppie non famose: l’indiscrezione

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Una scelta coraggiosa, ma probabilmente anche obbligata. Infatti i lavori per assumere i vip sono tutti in mano al "Grande Fratello Vip" e Alfonso Signorini, mentre "Temptation Island" è già ben rodato per le coppie "nip". Tuttavia, per Alessia Marcuzzi, non sarà facile prendere il posto di Filippo Bisciglia in questo format.