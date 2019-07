Temptation Island, Maria De Filippi svela il segreto del successo: "Un esperimento di uno psicologo"

Maria De Filippi e la sua casa di produzione “Fascino“, hanno fatto di nuovo centro con il reality estivo delle tentazioni, Temptation Island. Sulle spiagge della Sardegna ragazzi e ragazze mettono alla prova il loro amore e in molti si domandano quale sia il segreto del successo del programma.

A rivelare l’arcano ci pensa la Regina di Canale 5 che rimanda questo catalizzante successo al fatto che ognuno di noi si identifica nelle coppie che vede sullo schermo. Quindi ci saranno coloro che non potranno stare lontani più di 5 minuti e quelli che, invece, ritroveranno quella voglia di libertà sopita in anni di relazione destinata a naufragare:”Quello che accade alle coppie, le dinamiche, i litigi, è accaduto a ognuno di noi. Magari con forme diverse, ma ti identifichi“.

Maria De Filippi parla di Temptation Island e del segreto del suo successo

Inoltre dichiara di aver visto per la prima volta questo format molti anni fa e ne era rimasta molto colpita, ma ha voluto fare alcuni cambiamenti per rendere il tutto più accattivante. Ma quello che nessuno ha mai saputo fino a questo momento è un particolare che riguarda proprio le origini del reality: “Non è un caso che tutto nasca come esperimento di uno psicologo che voleva vedere come si modificava il rapporto nelle coppie se venivano divise e messe in contatto con alcuni “ostacoli””.

Insomma la De Filippi ha sempre un occhio di riguardo per la sua televisione e non manca mai di aggiungere quel pizzico di serietà e cognizione di causa che fa elevare i suoi prodotti ad un piano superiore rispetto ad altre trasmissioni similari del settore: “Gli uomini in questa edizione escono molto meno forti, anzi proprio fragili. Le donne – che quando trovano qualcuno che le ascolta sono tutte pazze di gioia – se prendono una decisione agiscono di conseguenza”.

La scelta delle coppie che prenderanno parte al programma è lasciata agli autori di “C’è Posta per Te” e, dopo una loro scrematura iniziale, la palla passa alla De Filippi che deve effettuare la scelta finale. Afferma, poi, di stare molto attenta ai discorsi che sente fare a suo figlio Gabriele quando conversa con i suoi amici, quello che ascolta le da la giusta misura di come i ragazzi di oggi vedano il mondo e la televisione. E, visti i risultati di ascolto che ottiene, la strada è senza dubbio quella giusta!