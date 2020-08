"Temptation Island", Maria De Filippi e quel retroscena sulla Marcuzzi: "Non puoi mettere la minigonna"

Il sipario è da poco calato sulla sesta edizione di “Temptation Island” e già si stanno scaldando i motori introno all’edizione del docu-reality dei sentimenti, che prenderà il via il prossimo settembre. Se quella appena conclusa è stata un’edizione ibrida, con coppie vip che si sono mescolate a quelle nip, quella che prenderà il via dopo l’estate sarà composta unicamente da coppie non famose.

Da tre anni a questa parte, “Temptation Island Vip” è stata sempre caratterizzata da coppie famose. Stando però alle voci di corridoio, sembrerebbe che Maria De Filippi (ideatrice del format) non abbia voluto stancare troppo i telespettatori con le dinamiche televisive innescate dai vip, dato che nello stesso periodo andrà in onda il “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini.

Nonostante le sei coppie in gioco saranno composte unicamente da gente comune, l’edizione di “Temptation Island” che partirà il prossimo 9 settembre sarà condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi. La conduttrice Mediaset, ha raccolto il testimone lasciatole lo scorso anno da Simona Ventura. Proprio della Marcuzzi, ha parlato Queen Mary in una recente intervista rilasciata al magazine “Gente”.

Alla rivista, la conduttrice ha confermato che “Temptation Island” sarà composta da sole coppie nip e ciò perché gli amori tra persone comuni, hanno molto più da dare rispetto a quelli vip, in quanto più spontanei e meno avvezzi alle telecamere. A proposito della Marcuzzi invece, la De Filippi l’ha descritta come una donna buona, generosa e di una ingenuità imbarazzante.

Quando Alessia ha sostituito la Ventura, Queen Mary le ha consigliato di cambiare stile in termini di outfit, per sfuggire al cliché cucitole addosso in questi anni: “Per tutti è la bella, quella che veste Versace“, ha spiegato la De Filippi. Maria ha poi raccontato di quando raggiunse Alessia lo scorso anno in Sardegna e insieme parlarono a lungo.

La De Filippi, senza troppi giri di parole disse alla Marcuzzi: “Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. È stata bravissima“. La conduttrice ha seguito il consiglio di Queen Mary e ha portato a compimento un lavoro magistrale, difatti la stessa De Filippi l’ha riconfermata al timone di “Temptation Island”, ricoprendola di complimenti pubblicamente.