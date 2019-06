Temptation Island, Maria De Filippi anticipa: "Una fidanzata ha perso la testa per un tentatore dopo solo 4 ore"

Lunedì 24 giugno su Canale 5 ritorna Temptation Island, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda alle 21:25 circa. Il meccanismo del format è sempre lo stesso delle altre edizioni: ci sono sei coppie di fidanzati che verranno divisi in due diversi villaggi, in uno le fidanzate e nell’altro i fidanzati. Nei due villaggi vivranno per tre settimane con tredici tentatori e tredici tentatrici che ovviamente cercarcheranno di “tentare” la varie coppie.

Maria De Filippi ha svelato che proprio dalla prima puntata ci saranno molte sorprese ed ha anticipato che una fidanzata, senza fare il nome, si è invaghita di un tentatore e dopo solo 4 ore dall’inizio del programma la coppia si è lasciata. La De Filippi ha dichiarato: “Nessuno di noi si aspettava potesse accadere appena poche ore dopo l’ingresso nei villaggi. La fidanzata di uno ha preso una cotta per un single.”

Maria De Filippi ha raccontato anche la reazione del fidanzato che ovviamente è stato subito convocato nel “pinnettu”. “Lo abbiamo convocato due volte. La prima volta ci è rimasto malissimo perché la fidanzata ha iniziato a raccontare dei dettagli della loro intimità. La seconda invece reagisce male e non dico che piange ma quasi”. La nota conduttrice ha amesso che nessuno si sarebbe aspettato che una cosa del genere potesse accadere in così breve tempo.

Tuttavia questa non è l’unica coppia che si è lasciata durante il programma, infatti ce ne sono altre che presentano delle problematiche, come quella formata da Massimo e Ilaria, entrambi infatti hanno ammesso che il loro rapporto è in crisi.

Massimo considera il loro rapporto “appesantito” ed ha confessato di non sentirsi più se stesso neanche a casa sua, mentre Ilaria ha raccontato di avere addirittura cambiato lavoro per lui, per potergli stare vicino ed aiutarlo con la sua attività. Entrambi hanno inoltre dichiarato che partecipare a Temptation Island potrebbe servire per verificare se il loro amore può superare queste difficoltà. Occorre quindi attendere lunedì sera per vedere come si evolveranno le storie delle sei coppie.