Temptation Island, Manuela e Stefano stanno ancora insieme: l’indiscrezione

Tra le coppie più in crisi dell’ultima edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, troviamo sicuramente Stefano Sirena e Manuela Carriero. Difatti, come abbiamo potuto notare in queste tre puntate, entrambi stanno cercando di lasciare la loro relazione alle spalle provando a conoscersi con i single presenti in Sardegna.

Per il momento però pare essere Serena quella più decisa a voltare definitivamente pagina. Stefano Sirena è stato chiamato per ben due volte nel pinnettu ove ha visto la sua fidanzata avvicinarsi sempre di più con il single Luciano Punzo, con cui ha parlato sia del suo rapporto altalenante con Stefano, anche nell’ambito intimo.

Le ultime voci su Manuela e Stefano

Nonostante la crisi a “Temptation Island” sembra non possa trovare soluzione, alcuni fan del programma garantiscono di aver visto la coppia formata da Manuela e Stefano in vacanza a Brindisi. A riportare questa notizia è l’influencer Deianira sul suo profilo di Instagram.

Ecco il messaggio inviato dall’utente a Deianira Marzano: “L’altro giorno erano a mare insieme” per poi aggiungere con un pizzico di ironia: “Sì, Deia, ho chiesto al mio amico. Sono ritornati insieme. Adesso faranno gli influencer”. La notizia viene riportata anche dal sito “Blasting News“, in cui vengono aggiunti dei dettagli: “Sembrerebbe che Manuela Carriero e Stefano Sirena siano stati beccati insieme da un fan di Temptation Island, al termine delle registrazioni del programma di Canale 5. “L’altro giorno erano al mare insieme. Si chiama Lido 128 a Brindisi”, fa sapere la persona che ha riportato tale segnalazione”.

La curiosità per i fan ora resta alta, dal momento che Manuela e Stefano sembravano davvero una coppia difficile da tenere in piedi. Ovviamente nelle ultime ore non stanno mancando i commenti dove entrambi vengono accusati di aver preso in giro il pubblico da casa con il solo scopo di far parlare di loro.