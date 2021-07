Temptation Island, Manuela bacia Luciano e picchia Stefano: "Non siamo fatti per stare insieme"

La storia d’amore tra Manuela Carriero e Stefano Sirena ha raggiunto il minimo storico durante l’ultimo falò di confronto fatto nella puntata del 27 luglio di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Partendo dall’inizio, i due sono entrati nella trasmissione per un tradimento fatto da Stefano a Manuela in passato.

L’esperienza vissuta a “Temptation Island” però ha mostrato tutte le loro lacune di coppia. Manuela si è avvicinata immediatamente al single Luciano Punzo confidandosi su alcuni dettagli della sua vita molto privata con Stefano, mentre anche quest’ultimo si invaghisce della tentatrice Federica Cleo e non si tira indietro nel lanciare delle frecciatine.

Il falò di confronto tra Manuela e Stefano

L’ultimo falò di confronto della trasmissione, oltre a far uscire tutti i problemi di coppia mai risolti dai due, è stato probabilmente tra i confronti più trash di questa edizione. Entrambi, come abbiamo potuto vedere poi nel “mese dopo”, hanno deciso di troncare definitivamente la loro storia d’amore dopo quattro anni di relazione.

Prima di mostrare questo epilogo però viene fatto il falò di confronto con Stefano che non ci mette molto ad arrivare al sodo: “Dal primo giorno mi hai massacrato non ho trovato una persona pronta a trovare una soluzione ma solo qui ad offendermi”. Manuela però interrompe immediatamente il suo discorso, rivelando di aver provato sempre un forte sentimento nei suoi confronti e sottolineando che qui ha trovato un uomo, il tentatore Luciano, che la sta rispettando.

Durante il confronto viene visto l’avvicinamento tra Stefano e Federica e dopo l’ennesima frecciatina di Sirena nei confronti di Manuela perde la testa. Infatti la ragazza prima dà un forte schiaffo al suo ex, dove poi vengono divisi da Filippo Bisciglia, e poi afferma: “Sei un porco, un maiale… mi sento umiliata, offesa, tutti i giorni della mia vita”.

Alla fine però il succo della questione è la fiducia. Mai come in questo incontro si viene a scoprire che ormai non sembra più esserci un minimo di fiducia nella loro conoscenza e, dopo il tradimento di Stefano, Manuela non è mai riuscita a perdonare il suo ex. La ragazza concorda parzialmente questa versione dei fatti: “Ti ho perdonato ma non riesco a dimenticare e tu non mi hai aiutato a dimenticare. Ho capito che ti vorrò per sempre bene, ma non ti amo più. Non siamo fatti per stare insieme“.