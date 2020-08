"Temptation Island", Lorenzo Amoruso racconta la verità tra Pietro delle Piane e la tentatrice

Temptation Island 2020 si è concluso da un paio di settimane, ma i protagonisti continuano a regalare colpi di scena e notizie succulente per quanto riguarda il gossip. Uno dei protagonisti di questa edizione è stato sicuramente Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro, il quale si è guadagnato la stima di tutti sia all’interno del reality che all’esterno. Proprio Amoruso svela alcuni retroscena riguardo quanto successo tra Pietro delle Piane e la tentatrice.

Lorenzo Amoruso è un volto molto amato ed è riuscito a fare breccia nel cuore di tutti, compresi i telespettatori da casa che hanno sempre apprezzato il suo modo di fare onesto, la sua correttezza e i suoi atteggiamenti. All’interno dell’adventure game, tantissimi lo hanno visto come punto di riferimento confidandosi con lui che ha raccolto ogni segreto.

Ora, a telecamere spente, Amoruso confessa cosa è successo davvero tra Pietro delle Piane e la tentatrice Beatrice con la quale è scoccato un bacio. Al falò di confronto con la fidanzata Antonella Elia, Delle Piane ha negato questo fatto raccontando la sua verità. Lorenzo Amoruso, contattato dalla pagina Fanpage, racconta la sua versione.

Ecco cosa svela Amoruso riguardo il presunto bacio tra Delle Piane e la tentatrice, anche se lui non era presente. “Non ero presente quella sera, non so nemmeno se c’è stato un bacio. Bisogna parlare di presunto bacio. Lui mi ha detto di averla baciata, però non c’ero fisicamente. Quando Pietro mi ha detto di averla baciata, gli ho risposto: “Che caz** hai fatto?!”. Ma vedevo che lo raccontava come qualcosa a cui lui stesso non credeva più di tanto”.

Amoruso continua parlando dell’atteggiamento avuto da Pietro Delle Piane usando le seguenti parole: “Mi sembrava quasi fosse inebriato. Avevamo anche un po’ bevuto quella sera. Niente di che, ci mancherebbe altro. Ma ci sono i microfoni, infatti cercavo di dirgli di stare zitto e non parlarne perché sarebbe stato peggio”. Amoruso non riesce a capacitarsi del fatto che Pietro delle Piane abbia negato e pensa che si sia comportato in quel modo per far ingelosire Antonella Elia. Si tratta soltanto di una ipotesi, senza fondamento alcuno.