Temptation Island, lo spoiler della tentatrice Federica Lepanto: "Sono uscita prima delle registrazioni"

Tra le tentatrici di questa edizione di “Temptation Island 2019“, condotto dal solito Filippo Bisciglia, troviamo Federica Lepanto. La ragazza viene ricordata dal pubblico di Canale 5 per essere stata la vincitrice della quattordicesima edizione del “Grande Fratello”, battendo in finale Domenico Manfredi, Simone Nicastri, Kevin Ishebabi e la sua vecchia fiamma Alessandro Calabrese.

Federica Lepanto è stata confermata dall’autrice di “Temptation Island” come single e quindi tentatrice di questa edizione del reality show estivo. L’ex gieffina sta facendo parlare di sé, poiché sul web viene accusata di essere una sfascia coppie, accuse che vengono prontamente respinte dalla ragazza.

Lo spoiler rilasciato da Federica Lepanto

Oltre a smentire quelle dure accuse nei suoi confronti, la ragazza fa anche uno spoiler su “Temptation Island”: “Se hanno già finito di registrare? Non lo so, io sono uscita prima. Sono felice!!! si tanto!….e mi va di sorridere, anche se le cose non prendono sempre il verso che spero, anche se sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto, sono felice perché ho vissuto ogni minuto, più di pancia che di testa perché mi piace così, e alla fine posso sentirmi bene…sono stata sempre me, né più né meno”.

La ragazza quindi, come possiamo ipotizzare dalle sue parole, non ha completato tutto il suo percorso nel reality show. Possiamo ipotizzare che Massimo Colantoni ed Ilaria Teolis, una delle coppie di questa edizione di “Temptation Island 2019“, alla fine abbiano trovato un punto d’accordo, e lasciato l’isola una settimana prima della fine delle registrazioni.

Durante la puntata di “Temptation Island“, Massimo rivela che in passato ha cercato di avere un figlio con la sua compagna, ma fortunatamente per lui non è venuto. Dinanzi a queste dichiarazioni, Ilaria scoppia immediatamente in lacrime, sentendosi offesa per le dure affermazioni.