Temptation Island, lieto fine tra Claudia e Ste: "Usciamo da marito e moglie"

Nei giorni scorsi si è parlato di una presunta squalifica di Claudia e Ste da “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Secondo le accuse il ragazzo avrebbe infranto le regole, obbligando così gli autori nel prendere questa severa ma dovuta decisione.

Come abbiamo potuto vedere nella terza puntata la coppia non è stata squalificata da “Temptation Island” e anzi tra i due si assiste al primo vero lieto fine. Infatti la coppia formata da Claudia e Ste hanno deciso di lasciare il programma con un lieto fine dopo il falò di confronto.

Claudia e Ste escono insieme

Dalla prima presentazione Claudia e Ste hanno dichiarato la loro intenzione di sposarsi, ma a causa del Covid-19 le cose si sono leggermente arenate. Il rinvio ha creato più di un attrito tra i due, e proprio per questo motivi entrambi di comune accordo decidono di far parte del programma con lo scopo di chiarire le loro incomprensioni nate durante il periodo più duro affrontato dagli italiani.

Claudia chiede un falò di confronto immediatamente accettato da Ste che, come riporta testualmente da “Gossipblog“, si sfoga nei suoi confronti: “Ho visto che dopo due giorni ti sei lasciata andare con un altro ragazzo e gli hai parlato male di me. Non hai parlato dei tuoi errori, ma solo sui miei. Ho visto che piangevi perché non eri sicura di stare con me”.

La ragazza afferma di essersi trovata bene soprattutto nei primi giorni, dal momento che si è sentita spensierata, libera e mai giudicata da nessuno. Si lamenta poi della poco attenzione offerta da Ste nell’ultimo periodo, promettendo però al proprio fidanzato di aver pensato agli errori commessi e di voler cercare in tutti i modi di migliorarsi.

La stessa promessa viene fatta anche da Ste, ma vorrebbe da parte di Claudia più trasparenza. L’intervento finale di Filippo Bisciglia però scioglie la tensione e il loro confronto si chiude con un abbraccio e un impegno da parte di entrambi: “Usciamo insieme da marito e moglie“.