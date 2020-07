Temptation Island, l’ex moglie di Antonio. “Mi ha chiesto di tornare insieme”

Antonio e Annamaria sono tra i protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island e in poche settimane stanno già facendo molto discutere.

In queste ore pare che l’ex moglie di Antonio Martello, Miriam, abbia rilasciato delle dichiarazioni per fare chiarezza su quanto successo con l’ex marito e quale sia d oggi il loro rapporto.

Miriam descrive Antonio come un ottimo padre per la loro bambina mentre come compagno non lo elogia allo stesso modo. Un matrimonio durato due anni ma costellato di bugie e tradimenti. “Mi raccontava bugie, che aveva turni diversi, invece lui andava facendo il farfallone” ha dichiarato la donna.

Dopo queste scoperte la donna lo avrebbe cacciato di casa: “Lui sin da subito voleva ritornare insieme, a volte dormiva da me….faceva il geloso se uscivo con le amiche” continua Miriam. I due si danno nuovamente una possibilità nel settembre del 2018 ma già allora circolavano voci su una presunta storia di Antonio con una donna più grande, Annamaria. Da donna ancora coinvolta sentimentalmente, però, Miriam decide di ignorare queste voci e continua a dare fiducia a suo marito ma le cose degenerano.

“A maggio 2019 io inizio ad insistere per andare dall’avvocato a separarci, io insisto e lui dice di no. E postava fotografie in cui mostrava dei particolari di una donna, senza mai mostrarla in viso, faceva foto di mani, di piedi e una volta scrisse: Questa volta senza sbagliare”. Quindi, per me era finita da un pezzo e chiedevo la separazione, lui continuava a postare queste cose e foto di parti dci Annamaria, ma continuava a chiamare anche il mio attuale compagno per dirgli che sarebbe voluto tornare con me. Fino a quando non mettono, sempre a maggio, una foto dove finalmente si mostrano insieme” racconta Miriam.

Secondo il suo racconto, però, Antonio sarebbe sempre rimasto legato a lei tanto da chiederle di tornare con lei anche dopo aver registrato le puntate di Temptation Island. “Sempre! Antonio c’è sempre stato, sempre. Non è mai capitato un periodo in cui io non sentissi Antonio. Lui mi ha sempre telefonato e ha sempre dichiarato che voleva tornare insieme a me cioè prima e dopo le puntate di Temptation Island…”