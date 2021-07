Temptation Island, l’evoluzione delle coppie dopo un mese

Nella giornata del 27 luglio su Canale 5 è andata in onda una speciale puntata di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In questo frangente vengono mostrate le coppie a un mese dalla loro esperienza in Sardegna, ove non mancano alcuni colpi di scena.

La puntata si apre con Valentina Augusti Nulli e Tommaso Eletti. I due hanno deciso di confermare la loro scelta iniziale, cioè di non proseguire la loro storia d’amore. Il 21enne avrebbe poi cercato di andare oltre al bacio con Giulia, per poi incontrarsi con la sua ex fidanzata un paio di giorni dopo. Nonostante l’incontro sia andato nel migliore dei modi Valentina ha deciso di troncare definitivamente la storia d’amore, mentre Tommaso afferma di essere pronto a riconquistarla.

Claudia Venturini e Stefano Socionovo dopo il falò stanno ancora insieme ed a quanto pare la loro storia sta andando per il verso giusto. Infatti, salvo clamorosi colpi di scena, la coppia dovrebbe celebrare a nozze per la giornata del 7 agosto e Socionovo per ringraziarlo ha invitato Bisciglia alle nozze.

Stesso epilogo anche per Floriana Angelica e Federico Rasa, che nella scorsa puntata in maniera clamorosa ha deciso di perdonare il suo ragazzo. A quanto pare però il suo gesto sembra aver portato i frutti sperati, dal momento che la ragazza rivela di essere molto felice per il cambiamento avuto da Federico dopo “Temptation Island”.

Invece Alessandro Autera e Jessica Mascheroni, nonostante siano usciti insieme dal programma, dopo il reality le cose sono andate peggiorando. Il ragazzo, a Filippo Bisciglia, rivela di essersi sentito “rinato” dopo aver preso questa decisione, mentre la conoscenza con Carlotta sta andando a gonfie vele. Jessica invece si dichiara molto felice per la felicità di Alessandro, dichiarando di essersi abituato alla sua assenza dopo un paio di giorni. Con il single Davide Basolo la conoscenza sta andando avanti a rilento, poiché non si sentono sempre.

Tra i protagonisti di quest’anno si sono distinti senza alcun dubbio Manuela Carriero e Stefano Sirena e al falò di confronto hanno battibeccato utilizzando dei toni molto accesi. I due, come facilmente previdebile, non sono rimasti insieme con Manuela che afferma di essere molto felice per come stia andando la sua conoscenza con il tentatore Luciano Punzo. Stefano invece afferma di aver provato alcune difficoltà per essere stato lontano dalla Carriero, sottolineando però che a oggi hanno un rapporto d’amicizia.

Alessio Tanoni e Natascia Zagato hanno confermato la scelta al falò di confronto e sembrano essere una coppia molto felice. La ragazza afferma di sentirsi meno giudicata da lui rispetto al passato, anche se non mancano dei normali litigi, mentre Tanoni sottolinea d’amarla molto e anche durante la sua esperienza a “Temptation Island” è convinto di averlo dimostrato.