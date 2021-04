Temptation Island, le prime voci sulle coppie e la gioia di Raffaella Mennoia: "Non vedo l’ora di farvi vedere il cast"

Raffaella Mennoia è una delle autrici di “Temptation Island” e lavora a stretto contatto di Maria De Filippi, siccome l’affianca anche nella sua avventura a “Uomini e Donne” e il talent “Amici”. Nelle storie su Instagram il braccio destro della Queen Mary parla in particolar modo di T.I, in cui si mostra entusiasta per come stanno andando avanti i provini.

Sui progetti attuali e futuri l’autrice dichiara: “Sono davvero stanchissima perché sono sotto stress sul lavoro, sulla consegna cast, su Amici e su Uomini e Donne. Ma posso farcela. Oddio non vedo l’ora di farvi vedere il cast di Temptation. Bisogna aspettare forse giugno! Però non vedo proprio l’ora. Lo stiamo ancora decidendo, però io già ho delle cose che mi frullano in testa”. Nella successiva stories, pubblicata svariate ore dopo, Raffaella Mennoia mostra le “famose” sedie in cui le coppie svolgono i loro provini e vanno il video in anteprima per i canali social.

I casting e le prime indiscrezioni

Al momento i casting sono ancora aperti e quindi tutti possono iscriversi per far parte della prossima edizione di “Temptation Island”. Per mandare la propria candidatura è molto semplice, siccome basta collegarsi sul sito di “WittyTv“, scegliere se si vuole candidare come single o una coppia e compilare il modulo on-line.

Ovviamente ci sono alcune regole da rispettare per poter avere l’accesso ai casting: “Non saranno prese in considerazione candidature di coppie sposate oppure con figli in comune tra i partner. Per velocizzare la lavorazione della candidatura si consiglia di compilare tutte le informazioni richieste, anche quelle facoltative”.

Secondo le ultime indiscrezioni nel cast potrebbero far parte: Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis; Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua e infine Alessio Guidi insieme alla pupa Stephanie Bellarte, senza poi ignorare la mezza proposta fatta da Stefania Orlando in una recente intervista. Alla conduzione, salvo colpi di scena, dovrebbe esserci la conferma di Filippo Bisciglia.