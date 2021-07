Temptation Island, le prime parole di Ste e Claudia: "Mi sei mancata ogni giorno"

Stefano “Ste“ Socionovo e Claudia Venturini, come abbiamo potuto vedere nell’ultima puntata di “Temptation Island” condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, hanno deciso di uscire insieme dal reality. I due poi hanno promesso al conduttore, e ovviamente anche ai telespettatori, nell’essere finalmente pronti a sposarsi.

Inizialmente la coppia ha deciso di sposarsi per il 7 di agosto, ma a causa del lockdown la relazione da Claudia e Ste avrebbe iniziato ad avere qualche problema. Quindi, sotto insistenza della ragazza, entrambi hanno deciso d’intraprendere questa avventura riuscendo in maniera perfetta a risolvere i problemi legati nei mesi scorsi.

La reazione a caldo di Ste e Claudia

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, la coppia formata da Ste e Claudia ha lasciato la reazione a caldo dopo la loro avventura a “Temptation Island”. Entrambi sembrano essere molto felici per come sono riusciti a risolvere le loro problematiche, in cui Claudia spera vivamente che le parole dette durante al falò di confronto sia la base per iniziare una nuova avventura insieme.

Ste invece ci tiene a sottolineare di aver sentito molto la sua mancanza durante la permanenza insieme agli altri ragazzi del villaggio: “Mi sei mancata ogni giorno, ogni notte, e sentirti dire che non ti mancavo mi faceva impazzire perché io non riuscivo a non sentire la tua assenza, ogni giorno, in ogni circostanza.Io esco con ancora più conferme di quelle che avevo e con la consapevolezza che devo cercare di venire incontro a lei, ma anche di avere dall’altra parte la fermezza di venirci incontro”.

Al primo impatto quindi pare che ci sia nuovamente del tenero tra Ste e Claudia. Tuttavia la verità verrà svelata solamente nell’ultima puntata di “Temptation Island”, ove le coppie escono alla scoperta svelando come hanno vissuto i primi mesi dopo la fine del programma.