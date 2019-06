Temptation Island, le prime indiscrezioni sulle nuove coppie

Temptation Island, il popolare dating show di Canale 5 prodotto dalla società Fascino a cui fa capo Maria De Filippi, sta per tornare sulla rete ammiraglia Mediaset così come è stato reso noto dallo stesso presentatore Filippo Bisciglia qualche giorno fa in una sua Instagram Stories, dove ha rivelato alcune indiscrezioni sul programma.

L’edizione del 2018 è stata un grande successo poiché ha registrato degli degli ascolti da record a cui si sono aggiunti quelli dell’edizione vip andata in onda a settembre e condotta dalla bravissima Simona Ventura che dopo questa splendida avventura è tornata al meritato successo dopo un lungo periodo di assenza televisiva.

I rumors sulle coppie

A pochi giorni dall’inizio delle riprese sono tanti i rumors che si susseguono circa i nomi delle coppie che sbarcheranno in Sardegna alla volta del resort che per diverse settimane vedrà ospiti le coppie così come tentatori e tentatrici del programma tanto amato dal pubblico televisivo. Stando a quanto riportato dal sito di gossip BitchyF la prima coppia che potrebbe prendere parte al programma potrebbe essere quella formata da Nicola Tedde e Sabrina Martinengo.

Dei due ancora non si sa molto se non il fatto che vengono da Saluzzo, in provincia di Cuneo, ed hanno ben 20 anni di differenza; tra le coppie più papabili che potranno vivere questa avventura dei sentimenti nell’esclusivo resort Is Morus Relais potrebbero esserci quelle dell’altro dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, che si è concluso proprio il 31 maggio con le scelte dei tronisti e delle troniste.

I rumors più accreditati rivelano che Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, i tre tronisti dell’edizione di “Uomini e Donne” appena terminata, potrebbero arrivare presto in Sardegna con le loro scelte per partecipare a Temptation Island, mettendosi quindi ancora una volta in gioco sotto lo sguardo indiscreto delle telecamere e del pubblico televisivo; per quanto riguarda i tentatori uno dei nomi più papabili potrebbe essere quello di Giulio Raselli, ex corteggiatore della Cavaglià, molto amato dal pubblico televisivo, che infatti dava per certo il fatto che Giulia scegliesse proprio lui come suo partner.