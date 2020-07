Temptation Island, l’autore delle colonne sonore rivela: "Il falò tra Annamaria e Antonio sarà uno dei momenti topici"

L’ultima edizione di “Temptation Island“, reality show estivo di Canale 5 ideato da Maria De Filippi ma condotto da Filippo Bisciglia, sta regalando molte emozioni al pubblico da casa e ci sono stati già dei falò molto accesi, come quello da Ciavy e Valeria.

Ma tra gli elementi più importanti di ogni edizione di “Temptation Island” c’è anche la colonna sonora. Come riportato dal sito “Isa e Chia” a dirigere questo ruolo molto importante è Fabrizio Baglio, che funge anche da editor del reality. Intervistato dal settimanale “Uomini e donne Magazine”, ha voluto svelare alcuni particolari inediti dietro a questo ruolo.

L’intervista a Fabrizio Baglio

Come riportato da “Isa e Chia“, per Fabrizio Baglio la musica all’interno di “Temptation Island” riesce sempre ad essere apprezzata dal pubblico sottolineando gli stati d’animo delle coppie: “La sensazione che vivi è esattamente quella che stanno vivendo loro nel programma; per questo forse vengono ricordate, perché è proprio lì che ci emozioniamo”.

L’autore delle colonne sonore sono rivela che per alcune coppie trovare la propria musica è facile, poiché è necessario conoscere i loro stati d’animo. Le cose si complicano quando si trova dinanzi delle coppie che difficilmente riescono ad esternare i propri sentimenti, e non ti fanno capire cosa si celi dietro a un silenzio.

Le sorprese per i fan di “Temptation Island” però non si fermano qui, poiché secondo Fabrizio Baglio il momento più topico di questa edizione sarà il falò tra Annamaria Laino e Antonio Martella, che sarà caratterizzato da una canzone di Gigi D’Alessio.

Uno dei brani più importanti del programma è “Amore Amaro” di Gigi Finizio e Fabrizio Baglio, in questa intervista, ne spiega i motivi: “È una canzone che per me rappresenta un momento tipico che spesso una coppia può attraversare, forse per questo anche dai protagonisti viene ‘chiamata in causa’ molto spesso. Sicuramente è diventata un cult del programma”.