Temptation Island, la rinuncia di Lory Del Santo: "Il mio fidanzato vuole partecipare al Grande Fratello"

La relazione tra Lory Del Santo e il suo toyboy Marco Cucolo sta andando a gonfie vele. L’ideatrice della web series “The Lady”, in una vecchia intervista ha dichiarato di volere un figlio dal giovane fidanzato, con cui è legata da oltre 7 anni. La showgirl, oggi opinionista sul piccolo schermo, ammette di desiderare una femminuccia.

Oltre a questo sogno, l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi“, intervistata al settimanale “Nuovo Tv“, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, ammette che parteciperebbe volentieri a “Temptation Island“. Tuttavia, almeno fino a questo momento, Marco Cucolo non sembra essere molto convinto da questa possibilità.

Le parole di Lory Del Santo

Infatti, leggendo le parole dell’attrice, Marco non vorrebbe partecipare a un reality show insieme alla sua compagna: “Mi piace Temptation Island e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova. In più io amo comunicare e, soprattutto, incontrare gente nuova. Marco invece vorrebbe partecipare a un programma televisivo, ma non insieme a me: in mia presenza lui non si sente libero e quindi non riesce a esprimersi totalmente a dare il massimo di sé”.

Insieme però hanno fatto parte del cast di “Pechino Express 5 – Le civiltà perdute“, reality show di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca e da Roberto Giacobbo. Con il nome “Gli Innamorati” si sono classificati in terza posizione, dietro a Alessio Stigliano e Alessandro Tenace (I socialisti) e Cristina Bugatty e Diego Passoni (I contribuenti).

Ammette di essersi molto divertita durante quella esperienza tra la Colombia, il Guatemala e il Messico, sottolineando però che Marco Cucolo in quella circostanza si è sentito molto condizionato, dato che lei spesso lo riprende quando sbaglia nella vita di tutti i giorni. Per questo motivo il napoletano vorrebbe partecipare a un reality show in solitaria, e Lory Del Santo svela che Marco prenderebbe parte ben volentieri alla prossima edizione del “Grande Fratello“.