"Temptation Island": la prima coppia arriva direttamente da Uomini e Donne

La nuova edizione di “Temptation Island” targata Alessia Marcuzzi, sta per prendere il via. Salvo imprevisti dell’ultimo momento, mercoledì 9 settembre le sei coppie in gioco, tentatori e tentatrici dovrebbe sbarcare in Sardegna, nel villaggio di Is Morus Relais. L’isola delle tentazioni sta per riaprire i battenti dopo solo un mese dalla fine dell’edizione precedente.

Come dichiarato da Maria De Filippi, produttrice della trasmissione, l’edizione in onda a settembre non vedrà mettersi in gioco, come da consuetudine, personaggi vip bensì solo coppie normali. Difatti quest’anno non assisteremo a “Temptation Island Vip”, ma semplicemente a “Temptation Island”. Queen Mary ha ammesso che le coppie composte da persone normali creano dei meccanismi più veri, in quanto non abituate alla lucina rossa della telecamera.

E dunque il toto nomi delle coppie è partito. Nelle ultime ore, il popolare influencer Amedeo Venza ha dichiarato su Instagram il nome della prima coppia che ha deciso di mettere a dura prova per 21 giorni, la loro storia d’amore. Si tratta di due volti noti al pubblico di “Uomini e Donne”, difatti entrambi arrivano direttamente dal talk show dei sentimenti.

Loro sono l’ex tronista Sara Shaimi e la sua scelta Sonny Di Meo. Sara ha partecipato a “Uomini e Donne” durante l’ultima stagione, ma a causa del Coronavirus non è riuscita a portare a compimento il suo percorso come avrebbe voluto. Così dopo mesi di silenzio Sara è arrivata in uno studio completamente vuoto pronta per fare la sua scelta, scelta che appunto è ricaduta su Sonny.

Il corteggiatore le ha detto sì e adesso la coppia sembrerebbe essere pronta a mettere a repentaglio la loro relazione. Alcuni rumors inoltre, vedrebbero tra i tentatori la presenza di Giuseppe Nastasi, ex corteggiatore proprio di Sara. La sensazione è che si tratti di un déjà-vu, come quando a “Temptation Island” parteciparono Nilufar e Giordano in coppia e Niccolò Ferrari corteggiatore e non scelta della tronista, nelle fila dei tentatori.

Quella scelta si rivelò essere azzeccata in termini di ascolti, difatti Nilufar si avvicinò ancora una volta a Niccolò tanto che Giordano andò su tutte le furie e chiese un falò di confronto anticipato. Insomma, anche per Sara e Sonny, la presenza di Giuseppe potrebbe essere un chiaro segnale di pericolo. Non resta che attendere l’ufficialità di questa coppia a “Temptation Island”.