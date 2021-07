Temptation Island, la gelosia di Tommaso mette a rischio la relazione con Valentina

Tra Tommaso e Valentina, una delle coppie di “Temptation Island“, ci sono diciannove anni di differenza ma questo per entrambi non sembra essere un problema impossibile da risolvere. La coppia ha infatti deciso di sbarcare in Sardegna con l’obbiettivo di sconfiggere, o quantomeno placare, l’enorme gelosia del 21enne neo diplomato.

Al momento però le cose stanno andando nel peggiore dei modi, siccome Tommaso ha mostrato i primi segni di cedimento nonostante non sia successo nulla di eclatante. In questa circostanza escono nuovamente le vecchie ruggini che, se non vengono risolte nell’immediato, può mettere a serio rischio la loro relazione.

La gelosia di Tommaso

Più che gelosia per Tommaso sembra essere più un problema di possessività, poiché nei primi giorni a “Temptation Island” ha rivelato di ritenere la sua donna come una “bambola” e lui non vuole che Valentina sia troppo scollata e quando indossa il costume per andare a mare deve obbligatoriamente usare il copricostume e non può indossare un bikini ma solamente un tipo di costume a un pezzo.

Gli autori, conoscendo benissimo i punti deboli di Tommaso, gli mostrano nel pinnettu una clip ove Valentina si consiglia con le altre ragazze su quale bikini indossare: “Ah il bikini si mette? Io le ho preso i costumi interi e ora mette il bikini“ afferma il 21enne che poi aggiunge: “Quel costume secondo me è un po’ troppo scollato“.

La clip però non si ferma qui, siccome viene mostrato come Valentina si avvicina ai tentatori lamentandosi per il fatto di non poter parlare con gli altri uomini a causa dell’enorme gelosia. Tommaso, dopo aver visto il video, afferma che il loro amore è puro ma potrebbe finire se continua a superare il limite.

Sfogandosi invece con una delle tentatrici del programma e sottolinea quanto ci tiene a lei: “Ho paura di perderla. Sono proprio geloso del suo corpo, una donna così appariscente la guardano tutti e mi fa paura, ogni volta che mi chiamano nel pinnettu mi esplode il cuore”.