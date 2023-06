Temptation Island, la disperazione di Francesca: "Vorrei lasciare Manuel, ma non ci riesco"

Prima puntata e prime difficoltà per le coppie presenti in questa nuova edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Difatti sin da subito l’avventura in Sardegna di Francesca è iniziata in salita a causa del comportamento tenuto dal suo fidanzato Manuel.

La delusione di Francesca parte proprio quando vede le prime clip che riguardano Manuel. Qui osserva il suo fidanzato rivelare a tutti che ha lasciato la sua fidanzata già per cinque volte, per poi aver deciso di ritornare immediatamente indietro: “Ho paura che qualcuno se la prenda per poi fare le cose che faceva con me”.

Manuel poi continua a calcare la mano, facendo capire di aver preso parte a “Temptation Island” con il solo obbiettivo di farsi lasciare dalla sua fidanzata: “Se facessi un’altra ca**ata, lei mi perdonerebbe perché vuole stare con me. Qua, se ti capita di farla, poi ovviamente è difficile perché lo sa tutta Italia e allora riesci a prendere questa decisione”.

Come ci si poteva immaginare, le parole di Manuel non mettono di buonumore Francesca. La ragazza difatti si dispera giacché, nonostante pensa ancora oggi che l’unica strada da percorrere sia quello di lasciarlo e di guardare al futuro con più ottimismo, al momento non riesce a prendere una decisione così netta e decisa.

“So che sarebbe per me giustissimo lasciarlo perdere, ma non ho la forza” ha affermato con decisione Francesca per poi aggiungere: “Però quando parlo con gli altri mi dicono: ‘Tu tanto dopo quello che hai scoperto, è normale che esci di qua senza di lui’. Penso di sì, poi mi dico: ‘Ma ce la faccio?’. Può succedere che mi dica due, tre frasi al falò e io ci torno insieme“.

L’obbiettivo di Francesca quindi, un po’ come quello di Manuel, è quello di farsi lasciare dal suo fidanzato durante i suoi ventuno giorni vissuti da separati in Sardegna. L’unica speranza che si è messa in testa la ragazza, almeno per il momento, resta quello di trovare un uomo tra i single che le dia la forza di voltare definitivamente pagina.