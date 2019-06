Temptation Island, la decisione di Filippo Bisciglia sorprende: mai successo nella storia del reality

L’edizione 2019 di Temptation Island ha avuto inizio e sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico che, nelle afose serate estive, sembra trovare refrigerio seguendo il reality show ambientato nelle splendide spiagge della Sardegna. Nelle prossime puntate ci saranno delle grosse novità, ma intanto arriva un’anticipazione che ha sorpreso tutti.

Filippo Bisciglia, l’amato conduttore, ha voluto condividere con i suoi fedeli spettatori un particolare che mai si era visto prima nella storia del reality show. La decisione che ha preso Bisciglia non è sembrata per nulla semplice, ma necessaria per chiarire le idee al fidanzato Andrea, messo a dura prova dal comportamento della fidanzata con il single Alessandro.

Temptation Island, Filippo Bisciglia svela la presenza di un terzo video per Andrea

Filippo, dicevamo, raggiunge Andrea nel villaggio dei fidanzati e gli si siede di fronte nell’accogliente giardino del resort dove i ragazzi alloggiano. A questo punto inizia a rivelare un particolare sconcertante: durante il falò dei ragazzi, Filippo non ha fatto vedere un video ad Andrea, ma ora è costretto a rivelargli la sua esistenza.

“Quello che ti sto raccontando non è mai successo in 6 anni a Temptation Island“, esordisce così Filippo davanti ad un sempre più incuriosito e timoroso Andrea. Continua poi rivelando appunto di avere un terzo video da far visionare al fidanzato: “Siccome eri molto provato, eri scosso, abbiamo deciso di nono fartelo vedere, io penso che sia giusto che tu lo veda“.

Temptation Island, l’ipotesi di cosa ci possa essere nel filmato

Andrea rimane perplesso e timidamente chiede: “Brutto?“, quasi per un involontario bisogno di conforto, ma ciò che ottiene come risposta non sembra riuscire a sollevare il suo animo: “E’, Lo vedrai“, risponde causticamente Bisciglia.

Nelle immagini che seguono, si vede Andrea, teso e nervoso, seduto nel Pinetu in attesa di visionare il famigerato filmato: sicuramente non sarà felice di essere di nuovo in una situazione così delicata e imbarazzante per lui. Purtroppo altro non ci è dato ancora sapere, dovremo attendere la puntata di lunedì per sapere con quali novità dovrà fare i conti il fidanzato Andrea. Sul web in molti pensano si possa trattare di un bacio tra la sua fidanzata Jessica e il tentatore Alessandro.